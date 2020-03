Demain mercredi, Proximus sera le premier opérateur en Belgique à déployer la 5G dans plus de 30 communes. De plus, l'entreprise télécom va de nouveau augmenter ses investissements dans la fibre optique.

Proximus introduit la 5G dans plus de 30 communes. L'entreprise va exploiter dans ce but un spectre dans les bandes de fréquences existantes. La technologie sera utilisée sur les antennes existantes et selon les normes EMF actuelles. L'entreprise annonce aussi une offre adaptée 'Mobilus 5G unlimited', à savoir un pack illimité proposé à 49,99 euros par mois. Pour les entreprises et le 'wholesale', elle prévoit aussi des offres 5G adaptées.

Un accord a également été conclu avec un fabricant d'appareils téléphoniques. La firme chinoise OPPO commercialisera en effet le Find X2 Pro qui sera, selon Proximus, le tout premier appareil 5G sur le marché belge, même si cela n'est pas tout à fait vrai, puisque le Samsung S20 Ultra récemment lancé est aussi paré pour la 5G et que d'autres appareils du genre sortiront probablement ces prochains mois.

On ne connaît pour l'instant encore aucun détail sur la vitesse et les possibilités du réseau 5G. Comme il s'agit d'un réseau basé sur des fréquences existantes, il proposera probablement d'abord et surtout un internet mobile plus rapide.

En marge du lancement de la 5G, Proximus annonce aussi avoir conclu une collaboration stratégique avec Brussels Airport en matière de transformation numérique de l'aéroport. Il est entre autres question de solutions IoT au profit des passagers, mais aussi de sécurité et d'amélioration de l'efficience. Et avec la chaîne flamande VRT, Proximus a signé un 'memorandum of understanding' en vue de tester des applications 5G dans le secteur des médias. Il s'agit ici d'utiliser la 5G pour la production d'émissions en direct notamment.

Fibre optique

L'opérateur va aussi accélérer son programme de déploiement de la fibre optique en vue de connecter 800.000 habitations supplémentaires d'ici 2025, et 1 million d'ici 2026. Ces investissements seront avancés, alors que Proximus recherchera dans le même temps des partenaires prêts à collaborer ou à co-investir. Grâce à cette accélération, Proximus entend connecter 2,4 millions d'habitations à la fibre d'ici 2025, plutôt qu'à l'horizon 2030. Une option fibre est aussi prévue dans les abonnements: pour un supplément de 15 euros, il sera possible de surfer à 1 Gbps.

Ecosystème

Proximus souhaite également créer un réseau de référence ouvert ciblant les partenaires 'wholesale', à savoir des acteurs tant existants que nouveaux. On ne sait pas encore très clairement si cela s'appliquera uniquement au réseau mobile (MVNO) ou aussi au réseau (en fibre optique) fixe.

Le lancement de la 5G ira de pair avec une adaptation dans l'organisation interne de Proximus. Une Network Business Unit sera créée sous la direction du CTO, Geert Standaert. Cette unité se focalisera sur la mise en oeuvre d'un écosystème ayant comme objectif de proposer l'internet ultrarapide dans toute la Belgique.

Microsoft Azure

Proximus sera l'un des premiers opérateurs au monde à intégrer les fonctionnalités Azure Edge dans son réseau de base. Proximus et Microsoft mettront ainsi des solutions 'cloud', 'security' et 'workplace' sur les marchés belge et luxembourgeois.

