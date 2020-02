Avec les S20, S20+ et S20 Ultra, Samsung mise pour sa série haut de gamme sur des appareils photo à zoom optique, sur une plus grande batterie et sur son premier appareil 5G sur le marché belge.

Pas de S11 donc, mais bien une série S20 que Samsung présente aujourd'hui même. Les appareils seront mis en vente à partir du 13 mars en Belgique.

Zoom optique jusqu'à 5X

Ce qui retient l'attention de la série S20, ce sont les appareils photo. Les S20 et S20+ disposent à l'arrière d'un modèle de 64 méga-pixels (télé-photo). Quant au S20 Ultra, il possède un objectif de pas moins de 108 méga-pixels (grand angle). Les photos sont prises en 108 méga-pixels, mais dans de piètres conditions lumineuses, il y a combinaison avec la technologie 'nona-binning' associant 9 pixels en 1, qui devrait faire en sorte que les photos soient encore et toujours de bonne qualité.

Samsung Galaxy S20 Ultra © PVL

En plus d'un meilleur objectif, Samsung propose une spectaculaire portée de zoom. Sur les S20 et S20+, il s'agit d'un 'Hybrid Optic Zoom' 3X et pour le S20 Ultra, il est même question d'un zoom 5X, lequel est alors complété par un 'Super Resolution Zoom' (zoom numérique) jusqu'à respectivement 30X et 100X.

Samsung affirme qu'avec l'aide de l'intelligence artificielle et d'un puissant objectif, on peut obtenir des photos nettement plus nettes qu'avec la combinaison classique zoom optique et zoom numérique. Lors d'un bref test, nous avons été impressionnés par la portée de l'appareil photo. C'est ainsi qu'un clocher d'église à 3 kilomètres de distance a été aisément mis en boîte. Mais n'attendez quand même pas de pouvoir visionner sans problème l'intérieur de blocs d'appartements un peu plus loin et d'en faire des prises de vue très nettes et de bonne qualité en plus.

Samsung Galaxy S20 Ultra © PVL

A gauche: une photo de l'écran du S20 Ultra zoomée 100X. A droite: une photo normale prise par un Canon EOS D1300D sans zoom. En bas: une photo comparative avec celle zoomée du Canon EOS D1300D et agrandie à pleine résolution. Le clocher se trouve à environ 3 kilomètres de distance de l'endroit où la photo a été prise. © PVL

Comment Samsung parvient-elle à intégrer des zooms optiques 3X et 5X dans un smartphone aussi mince? En plaçant les objectifs à l'horizontale dans l'appareil plutôt qu'à la verticale en dessous de l'appareil photo. Un truc que nous avions précédemment déjà rencontré chez l'Huawei P30 Pro aussi équipé d'un zoom optique 5X.

Les trois appareils disposent à l'arrière de trois objectifs. Les S20+ et S20 Ultra possèdent aussi un détecteur de profondeur ('time-of-flight sensor') pour mieux distinguer par exemple l'arrière-plan de l'avant-plan. En outre, les trois modèles ont un appareil photo de 12 méga-pixels extralarge. Les S20 et S20+ offrent également un appareil grand angle de 12 méga-pixels (18 méga-pixels chez le S20 Ultra). Le téléobjectif est de type 64 méga-pixels (S20 et S20+) et 48 méga-pixels (S20 Ultra). L'appareil à selfies est de 10 méga-pixels pour les deux premiers modèles et de 40 méga-pixels pour le S20 Ultra.

8K vidéo

Le volet vidéo du S20 mérite aussi des éloges. Il est possible de filmer en 8K avec une option de recadrage ou de conversion ultérieure en 4K ou HD en vue de transférer plus facilement les vidéos. Ce qui est pratique, c'est la possibilité de puiser d'un enregistrement vidéo en 8K des photos séparées en haute résolution de 33 méga-pixels.

En outre, Samsung a rendu ajustables la netteté et l'ouverture, a amélioré le mode Super Steady par la voie logicielle et l'AI et à prévu Night Hyperlapse permettant un meilleur éclairage des vidéos 'hyperlapse' dans un environnement sombre.

Relevons enfin le mode Single Take, où tous les appareils photo et capteurs sont utilisés pour la prise de vue et la vidéo, ainsi que pour identifier visages et mouvements. L'utilisateur obtient ensuite une vision d'ensemble des photos et vidéos effectuées et peut ainsi lui-même choisir celles qu'il veut conserver.

Similitudes, divergences et prix

Si l'on compare de plus près les trois modèles S20, on s'aperçoit qu'ils utilisent tous le processeur Exynos 990 à 7 nanomètres 64 bits octa-coeur (2,73 GHz + 2,6 GHz + 2.0 GHz) et résistent à la poussière et à l'humidité (IP68). Notons encore la recharge sans fil, le partage sans fil de la puissance ('wireless powershare') via le smartphone, la montre connectée ou les oreillettes sans fil, ainsi qu'un scanner d'empreintes digitales.

De gauche à droite: 2X le Galaxy S20 Ultra, Le S20+ et le S20. © PVL

Chez les trois appareils, l'écran est de type Quad HD+ Dynamic AMOLED HDR10+ à cadence de rafraîchissement de 120 Hz. Le capteur tactile opère à 240 Hz. Grâce à cette vitesse d'image et tactile, Samsung pense répondre aux exigences des joueurs mobiles.

Samsung Galaxy S20 © PVL

Le S20 'basique' est le plus petit des trois avec un écran AMOLED de 6,2 pouces, un poids de 163 grammes et une batterie de 4.000 mAh. L'appareil est fourni avec 8 giga-octets de RAM et 128 giga-octets d'espace de stockage. Son prix: 899 euros.

Le Galaxy S20+ dispose d'un écran de 6,7 pouces, pèse 186 grammes et intègre une batterie de 4.500 mAh. Il est également fourni avec 8 giga-octets de RAM et 128 giga-octets d'espace de stockage pour un prix de 999 euros.

Quant au S20 Ultra, il propose un écran de 6,9 pouces, pèse 220 grammes et incorpore une batterie de 5.000 mAh. Il se déclinera en deux versions: soit avec 16 giga-octets de RAM et 128 giga-octets d'espace de stockage pour 1.349 euros, soit avec 512 giga-octets d'espace de stockage pour 1.549 euros.

Attention: au niveau international, Samsung lancera plusieurs versions avec, entre autres, 12 giga-octets de RAM pour le S20 basique. Les versions ci-dessus sont les modèles qui seront à coup sûr commercialisés en Belgique.

Les spécifications de la série Samsung Galaxy S20 © PVL

5G

La série S20 dispose de la 5G avec, entre autres, le support de mmWave et le partage du spectre. En Belgique, le S20 Ultra ne sera disponible qu'en version 5G. Les S20 et S20+ n'accepteront pour leur part que la 4G. Actuellement, cela ne fait guère de différence, puisqu'il n'y aura pas de réseau 5G opérationnel en Belgique ces prochains mois. Mais si cela devait changer, le S20 Ultra est paré.

La nouvelle série Galaxy S20 sera dans les rayons à partir du 13 mars. Quiconque en commande un anticipativement, recevra gratuitement les tout nouveaux Galaxy Buds (oreillettes sans fil), de même du reste qu'une mise à jour comprenant trois micros pour laisser passer le son ambiant, une batterie d'une autonomie de 11 heures + 11 heures via le boîtier de recharge.

Les nouveaux Samsung Galaxy Buds. © PVL

