Une condition est imposée au soutien public que des entreprises américaines peuvent obtenir sur base de la loi CHIPS récemment annoncée. Elles ne pourront en effet plus construire des usines de 'technologies de pointe' en Chine.

L'administration du président Biden avait annoncé il y a quelques semaines la loi CHIPS, un ensemble de mesures prévoyant un soutien de 43 milliards de dollars environ pour permettre aux entreprises de créer des usines de production de puces aux Etats-Unis. Le gouvernement américain entend de cette manière résoudre entre autres les pénuries de semi-conducteurs, mais cette loi a aussi comme objectif explicite de rendre les Etats-Unis moins dépendants des pays principalement du sud-est asiatique, où la plupart des puces sont fabriquées actuellement.

Et les Etats-Unis se mêlent donc aussi à une sorte de course aux armements au niveau des progrès technologiques avec leur grand rival, la Chine. Les entreprises américaines qui utiliseront l'argent fédéral, ne pourront plus ériger dans ce dernier pays et durant une décennie des usines de 'technologies de pointe'. 'Nous allons mettre en place des garde-corps pour nous assurer que celles qui recevront les fonds prévus dans la loi CHIPS, ne puissent pas menacer la sécurité nationale', explique Gina Raimondo, US Commerce Secretary. 'Elles ne pourront pas utiliser cet argent pour investir en Chine et elles ne pourront pas non plus développer des technologies sophistiquées en Chine pendant une période de dix ans.' Les entreprises concernées pourront cependant encore étendre leurs usines existantes en Chine pour fabriquer pour le marché chinois', ajoute encore Raimondo.

Depuis quelque temps déjà, les deux pays sont impliqués dans une lutte commerciale qui prend toujours plus souvent les allures d'une course aux armements technologiques. Les Etats-Unis imposent aux entreprises américaines toute une série de restrictions, lorsqu'ellse veulent par exemple exporter en Chine de la technologie liée aux puces et ce, même si la plupart d'entre elles se voient attribuer des exceptions dans la pratique.

