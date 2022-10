A partir de cette semaine, l'acteur télécom edpnet offre davantage de données mobiles pour le même prix. Cette augmentation concerne ce qu'on appelle les formules d'abonnement mobiles 'appels + data'.

Les abonnements mobiles actuels d'1 et de 5 Go sont portés à respectivement 2 et 10 Go. Les prix de ces formules restent inchangés, à savoir 4 et 7 euros par mois (pour les données), à combiner chaque fois avec 400 minutes d'appel et de SMS ou avec des appels et des SMS illimités (pour lesquels vous paierez respectivement 4 et 8 euros).

L'abonnement de 10 Go passe à 15 Go (et revient encore et toujours à 15 euros, hors appels et SMS). A l'entendre, le fournisseur amplifie ses packs 'pour suivre la consommation de nos clients, tout en tenant compte des offres de la concurrence'.

