Meta déplace des millions de suiveurs de Biden vers Trump, mais ce n’est pas anormal 

Depuis le début du deuxième mandat présidentiel de Donald Trump, les utilisateurs se plaignent de suivre soudainement et automatiquement le nouveau président et le vice-président JD Vance. Se désabonner de ces comptes n’est pas toujours possible, et cela inquiète les utilisateurs.

Des millions de personnes suivraient subitement les comptes des nouveaux président et vice-président et ce, sans qu’elles le choisissent. Ce qui rend le phénomène d’autant plus étrange, c’est que beaucoup ont tenté à plusieurs reprises de se désabonner, mais sans succès. La chanteuse Demi Lovato, entre autres, se plaint en ligne de ce qui lui est arrivé, mais des Américains non connus expriment également leur mécontentement face à cela.

L’explication de cette situation étrange est toutefois assez évidente. En raison du changement de pouvoir, les comptes officiels Potus et VP de l’ancien président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris sont archivés sous des noms d’utilisateur différents (Potus46archive et VP46archive).

Dans le même temps, les comptes officiels du président et du vice-président sont désormais remplis de publications des nouveaux dirigeants. Ceux qui ont suivi le précédent président ou vice-président dans le passé, suivent désormais leurs successeurs. Un porte-parole de Meta l’a également confirmé sur Threads. Les comptes sont gérés par la Maison Blanche et sont adaptés, lorsqu’il y a un nouveau résident, ce qui s’est également produit lors des précédents changements de gouvernement.

Problèmes techniques

Le fait qu’on ne puisse pas se désabonner de ces comptes, est cependant l’affaire de Meta. L’entreprise déclare que certains problèmes sont apparus, peut-être parce que de nombreuses personnes souhaitaient se désabonner en même temps. L’entreprise prépare en tout cas une solution.

Il n’est pas illogique non plus de penser que le suivi soudain de Trump et de Vance ait été perçu par beaucoup comme un choix conscient de Meta. Meta est restée politiquement à l’écart de cette élection jusqu’à ce que Trump soit élu. Il y a quatre ans, la société avait même fermé le compte de Trump, parce qu’il avait enfreint les règles à plusieurs reprises, même si son honneur avait ensuite été rétabli.

Depuis lors, l’entreprise lui a apporté un soutien financier, elle a remplacé son principal directeur politique par un partisan de Trump et a arrêté de vérifier les faits aux Etats-Unis, dans ce qui a été largement considéré comme une tentative d’apaiser les républicains. D’autres acteurs technologiques majeurs tentent actuellement aussi de rester dans les bonnes grâces de Trump, sachant qu’ils pourraient autrement être confrontés à des vents contraires ou à des réglementations plus strictes.

Mais malgré l’étrangeté de la situation, le suivi automatique des comptes Facebook et Instagram n’est ni un acte conscient de Meta ni une demande de Trump. C’est simplement la manière dont les comptes officiels sont transmis qui a provoqué beaucoup de confusion, en combinaison avec des problèmes techniques chez Meta.