NRB combine Win et Computerland: Arnaud Spirlet en assumera la charge

Le groupe NRB réunit les filiales Win et Computerland au sein d’une nouvelle branche IT. Arnaud Spirlet, ex-Cisco et CEO de Win depuis octobre déjà, en prendra la direction.

‘Cette alliance entre Win et Computerland illustre parfaitement notre stratégie consistant à valoriser l’expertise au sein du groupe’, déclare André Vanden Camp, CEO du groupe NRB dans un communiqué de presse. Grâce à la nouvelle branche IT fusionnée, NRB espère être en mesure d’offrir des solutions plus nombreuses et de meilleure qualité pour les besoins IT tant des PME que des grandes entreprises, des institutions gouvernementales et tout particulièrement du secteur hospitalier.

Arnaud Spirlet © NRB

Arnaud Spirlet dirigera la nouvelle branche IT. Spirlet fut responsable de la branche belgo-luxembourgeoise de Cisco de 2016 à mai 2024. Après son départ, il trouva refuge chez Win, dont il est le CEO depuis octobre de l’année dernière. Win possède essentiellement de l’expertise dans les domaines des réseaux, du cloud, de la cybersécurité et de l’hébergement, tandis que Computerland est davantage spécialisée dans les applications IT, dont les services d’espace de travail et d’assistance. Avec la somme des deux, NRB peut désormais proposer une offre intégrée et complète: de la connectivité pure aux applications professionnelles proprement dites.

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 577,5 millions d’euros en 2023 et plus de 3.670 employés, le groupe NRB est l’un des acteurs majeurs du secteur ICT belge. NRB a racheté Win auprès de Nethys en 2023. NRB collabora assez longtemps avec Computerland avant d’en devenir l’actionnaire majoritaire en 2020.