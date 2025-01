Test: Honor Magic7 Pro – Le champion du zoom

Avec le Magic7 Pro, Honor entend concurrencer les produits-phares de rivaux tels que OnePlus, Samsung et Xiaomi. Ses principaux atouts: le plus puissant processeur Snapdragon actuel, une multitude de fonctionnalités d’IA, mais surtout une fonction de zoom à nulle autre pareille.

Honor avait invité la presse européenne à venir tester le tout nouveau Magic7 Pro à proximité et sur le lac de Bled bien connu en Slovénie. Nous avons bien vite compris pourquoi: il faisait très frais ce jour-là, même si cela laisse… froid le nouveau smartphone – et on a à partir des sommets montagneux une superbe vue plongeante sur plusieurs kilomètres. Si on combine cela avec un ciel bleu azur et une pleine lune bien visible, on dispose ainsi de tous les ingrédients pour pousser au maximum les appareils photo du Magic7 Pro, qui représentent finalement la cerise sur le gâteau.

Plus économe en énergie

L’Honor Magic7 Pro se décline dans les teintes Lunar Shadow Grey, Breeze Blue et Black. L’appareil est piloté par la Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, le très puissant processeur à technologie 3 nm qu’on trouve par exemple aussi dans le nouveau OnePlus 13. Il s’agit là de la première puce de Qualcomm dotée de ce qu’on appelle un CPU Oryon. Ce processeur est flanqué d’un nouveau GPU Adreno (un monstre en calculs graphiques) et d’un NPU (processeur neutre) Hexagon en tant qu’éléments du Qualcomm AI Engine. Les performances de ces trois unités de traitement sont entre 40 et 45 pour cent supérieures à celles des générations précédentes, tout en étant plus économes de quelque 44 pour cent en énergie.

La source de puissance Snapdragon 8 Elite. © Honor/Qualcomm

Fort de ces spécifications, de ses 12 Go de mémoire RAM et de ses 512 Go de capacité de stockage, l’Honor Magic7 Pro fait partie des smartphones les plus rapides et puissants en vente actuellement. Cela se traduit cependant dans une étiquette de prix premium à l’avenant de 1.299,99 euros, ce qui fait de ce modèle Honor un appareil encore un peu plus coûteux que la version haut de gamme du OnePlus 13 (16 Go/512 Go): un concurrent direct vendu à 1.149 euros. La différence de prix est sans aucun doute due en grande partie à une caractéristique qui saute immédiatement aux yeux chez le Magic7 Pro, à savoir l’imposant capteur de 200 (!) mégapixels et d’1/1,4 pouce du téléobjectif.

Ce zoom optique 3x d’un diaphragme de f/2.6 est de type périscopique. Cela signifie que les objectifs se déplacent l’un par rapport à l’autre ‘dans le sens de l’épaisseur’ de l’appareil, de sorte que la ‘grosseur’ du smartphone demeure limitée. Actuellement, c’est assez courant chez les produits-phares sur le marché, mais pas le moins du monde chez un capteur de 200 MP. Chez la plupart des concurrents, on trouve à l’arrière du zoom un capteur de 50 MP permettant aussi de très beaux agrandissements. L’avantage de disposer d’encore plus de pixels sur la puce d’image, c’est qu’après avoir réalisé une prise de vue, il est encore possible de la recadrer pour qu’elle offre davantage de profondeur et de détails.

Une magnifique lune

Mais même dans le cas d’un solide agrandissement numérique, le téléobjectif parvient encore à faire sensation: rarement, nous n’avons obtenu une image d’une lune aussi magnifique qu’avec le zoom 30x de cet Honor! Du reste, à partir du zoom numérique 30x, la fonctionnalité AI Super Zoom de l’appareil s’enclenche (si besoin est), afin de réaliser des agrandissements allant jusqu’à 100x (excusez du peu!). C’est carrément bluffant de voir comment l’intelligence artificielle parvient de manière crédible à agrandir les plus petits détails à des distances énormes. Pour rappel, ce genre de traitement par l’IA s’effectue en ligne et nécessite par conséquent une connexion internet – quelque chose pour laquelle vous devrez donner la première fois votre approbation explicite. Tel est du reste le cas aussi pour plusieurs fonctions d’IA du OnePlus 13. Notre conseil: ne donnez pas sans trop réfléchir votre approbation pour chaque fonctionnalité d’IA, mais demandez-vous d’abord quelles sont celles que vous allez vraiment utiliser (et qui vous donneront par la suite accès à certaines données spécifiques).

La lune, zoomée 30x. © MvdV

Le bloc optique du Magic7 Pro comprend en outre un appareil photo principal Super Dynamic Falcon de 50MP à stabilisation d’image optique (OIS) et à diaphragme réglable de f/1.4 à f/2/0. Pour les paysages et autres prises de vue dans la nature, il est possible de basculer vers l’appareil photo grand angle de 50 MP (à diaphragme de f/2.0 et à angle de vision de 120°), et les selfies peuvent également être réalisés en 50 mégapixels, ce qui est beaucoup pour un appareil photo frontal. Comme il s’agit d’un appareil Tof 3D, qui enregistre aussi la profondeur, le Magic7 Pro Honor vous permettra en outre de vous connecter en sécurité par reconnaissance faciale, même s’il ne manque évidemment pas non plus d’un scanner d’empreintes digitales.

Une fois l’agencement des appareils photo finalisé, le produit-phare d’Honor ne manque pas d’impressionner dans quasiment tous les scénarios imaginales: des zooms extrêmement lointains (même sans l’aide de l’IA) jusqu’aux macro-photos sur lesquelles on peut quasiment compter les cristaux de givre, et une lune exposant ses cratères, jusqu’à des selfies très nets offrant un effet bokeh réellement professionnel (arrière-plan flouté).

1/3 Deux exemples de la phénoménale fonction AI Super Zoom (cliquez sur les flèches à côté de la photo). A gauche une petite chapelle que nous avons eu du mal à retrouver sur la photo originale et à droite l’église Marie de l’Assomption sur la petite île Blejsky Otok au centre du lac de Bled en Slovénie. © MvdV 2/3 A l’œil nu, les détails de ce paysage (à la distance originale) sont quasiment invisibles. Une petite merveille due à la fonction AI Super Zoom. © MvdV 3/3 L’église Marie de l’Assomption sur l’ïle Blesjsky Ototkau centre du lac de Bled en Slovénie, zoomée quelque 90x et améliorée par l’IA. © MvdV 1/3 Deux exemples de la phénoménale fonction AI Super Zoom (cliquez sur les flèches à côté de la photo). A gauche une petite chapelle que nous avons eu du mal à retrouver sur la photo originale et à droite l’église Marie de l’Assomption sur la petite île Blejsky Otok au centre du lac de Bled en Slovénie. © MvdV 2/3 A l’œil nu, les détails de ce paysage (à la distance originale) sont quasiment invisibles. Une petite merveille due à la fonction AI Super Zoom. © MvdV 3/3 L’église Marie de l’Assomption sur l’ïle Blesjsky Ototkau centre du lac de Bled en Slovénie, zoomée quelque 90x et améliorée par l’IA. © MvdV Deux exemples de la phénoménale fonction AI Super Zoom (cliquez sur les flèches à côté de la photo). A gauche une petite chapelle que nous avons eu du mal à retrouver sur la photo originale et à droite l’église Marie de l’Assomption sur la petite île Blejsky Otok au centre du lac de Bled en Slovénie. © MvdV A l’œil nu, les détails de ce paysage (à la distance originale) sont quasiment invisibles. Une petite merveille due à la fonction AI Super Zoom. © MvdV L’église Marie de l’Assomption sur l’ïle Blesjsky Ototkau centre du lac de Bled en Slovénie, zoomée quelque 90x et améliorée par l’IA. © MvdV

Il convient aussi de signaler le mode portrait de l’appareil, permettant de choisir parmi quelques réglages Harcourt spéciaux. Harcourt est un studio photo parisien renommé. Sa collaboration avec Honor a généré les filtres artistiques Animé, Couleur et – pour les amateurs du noir et blanc – Classique, qui confèrent un petit caractère en plus aux portraits. Ici encore, il est évidemment possible de faire appel au flou (bokeh) ou d’activer l’aide de l’amélioration des portraits par l’IA. Selon le fabricant, cette fonctionnalité utilise un Portrait Large Model intégrant des bases de données de plus d’un million d’échantillons d’ombres et de zones claires, en plus d’1,3 milliard de ‘paramètres de modèles’.

Pour clôturer la partie ‘appareils photo’, ajoutons encore que vous pourrez avec HD Super Burst – tout en gardant la netteté – enregistrer des scènes d’action à dix images par seconde, et que la fonction vidéo peut filmer en résolution 4K à 60 fps.

Ecran et accu

Pour l’écran, Honor a opté pour un large affichage LTPO de 6,8 pouces à bords arrondis et à une résolution de 2.800 x 1.280 pixels. Il offre des vitesses de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, un pic de luminosité HDR de pas moins de 5.000 nits et le support de Dolby Vision.

Mais le plus étonnant de tout, ce sont peut-être les gadgets destinés à améliorer le confort visuel. C’est ainsi que le Circular Polarized Display imite les propriétés de la lumière solaire, ce qui se traduit par une luminosité douce plus uniforme. Quant à la technologie Low Blue Light embarquée, elle doit empêcher que vous ne trouviez pas le sommeil au lit, parce que vous ne générez pas de mélatonine (l’hormone du sommeil propre au corps humain) en raison de la lumière artificielle.

De son côté, NanoCrystal Shield protège, selon le fabricant, ‘dix fois mieux’ l’appareil contre les chutes que le verre traditionnel. En outre, Honor Magix7 Pro offre des scores IP68 et IP69, ce qui est rare dans le secteur. Cela signifie que l’appareil résiste non seulement à l’eau ‘ordinaire’ et à la poussière, mais même à un solide jet aquatique.

L’accu de 5.270mAh peut être rechargé en 33 minutes seulement au moyen d’un chargeur compatible de 100 watts. Ce chargeur, Honor ne le fournit cependant pas d’origine. Dans la boîte, vous ne trouverez en effet qu’un câble USB-C. Le rechargement sans fil fait aussi partie des possibilités avec le chargeur de 80 watts ad hoc.

1/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 2/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 3/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 4/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 5/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 6/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 7/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 8/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 1/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 2/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 3/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 4/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 5/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 6/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 7/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV 8/8 Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV Quelques portraits, paysages et macro-photos réalisés avec l’Honor Magic Pro7. © MvdV

Détection des hypertrucages (deepfakes)

Honor fournit évidemment le Magic7 Pro avec le tout nouveau système d’exploitation mobile de Google (Android 15) accompagné de l’interface maison MagicOS 9.0. Cela ne diffère guère d’un environnement purement Android, ce que nous apprécions. Petite objection tout de même: des applis tels que Booking.com, TikTok, Amazon Shopping et LinkedIn ne doivent, selon nous, pas vraiment être préinstallées. Nous préférons les choisir nous-mêmes.

Nous sommes cependant positifs vis-à-vis de la présence d’Honor Docs (la suite bureautique du fabricant lui-même, prévoyant des possibilités de conversion pratiques de .doc vers .pdf par exemple), l’épatant MagicRing d’échange de fichiers ou de partage d’écran avec des appareils proches, et – notre préférée – l’appli de traduction par l’IA. Ce traducteur numérique convertit directement des informations écrites ou orales dans l’une des treize langues supportées. Bien vu: vous pouvez partager l’écran en deux parties, après quoi l’une d’elles bascule à 180 degrés, afin que les deux interlocuteurs puissent suivre la conversation dans leur propre langue. Le français, l’anglais et l’allemand sont déjà présents, mais pas le néerlandais. Vous pourrez du reste aussi utiliser l’appli de traduction par IA avec des écouteurs, afin que vous ne soyez pas forcé de lire la traduction, mais simplement de l’écouter. Autre point à souligner: grâce à l’appli Télécommande intelligente (et le port infrarouge intégré), ce smartphone peut servir de télécommande supplémentaire pour la TV, la chaîne stéréo et bien d’autres appareils.

Une impression de l’appli pratique de traduction par l’IA. © Honor

Le smartphone Honor intègre aussi Magic Portal, une fonction vous permettant d’entreprendre rapidement des actions en matière d’informations (texte ou images) se trouvant à ce moment à l’écran. Touchez simplement l’écran du bout du doigt, tracez un cercle autour de l’objet voulu et vous aurez le choix de partager cette image, de la stocker dans votre bibliothèque ou d’acheter l’objet, dès que Magic Portal aura détecté des produits identiques. D’une manière similaire, vous pourrez sélectionner des passages de texte et les faire glisser rapidement par exemple vers votre appli de notes. C’est pratique certes, mais plusieurs de ces fonctionnalités d’IA sont entre-temps déjà dépassées par les possibilités de Google Gemini, qui est également bien présent sur l’appareil. C’est ainsi que la ‘méthode du toucher’ correspond plus ou moins à Circle to Search, qui commence à trouver progressivement sa voie vers tous les smartphones modernes. Un peu du double emploi donc, mais il arrive parfois qu’il est bon d’avoir le choix…

Un gadget d’IA que seul le smartphone d’Honor peut proposer, c’est la détection Deepfake. Plus exactement, lorsqu’une mise à jour logicielle ajoutera la fonctionnalité ‘ultérieurement cette année’, car dans Bled, il s’agissait encore d’une version de démonstration. En résumé, le Magic7 Pro sera bientôt capable, lors de conversations vidéo, de vous avertir en temps réel d’escrocs qui, via la technologie deepfake, se présenteront comme des collègues, amis ou membre de la famille. Dans un avenir pas trop lointain, ce genre de détection pourrait empêcher que vous acceptiez innocemment des demandes de partage de mots de passe, de versement d’argent ou de divulgation d’autres données sensibles. La technologie de détection des hypertrucages par l’IA embarquée de la série Magic7 agira par le biais d’algorithmes permettant d’identifier les images manipulées. ‘Elle tient entre autres compte d’imperfections synthétiques au niveau des pixels et d’artefacts de la composition périphérique’, affirme-t-on chez Honor. Nous n’excluons pas que ce genre de fonctionnalité devienne tôt ou tard aussi importante que la détection courante du phishing (hameçonnage) de votre programme de messagerie.

La détection Deepfake est une fonctionnalité qui sera ajoutée ultérieurement cette année à l’Honor Magic7 Pro. © Honor

Conclusion

Jusqu’il y a quelques années encore, Honor était une filiale de la firme chinoise Huawei, mais elle mène entre-temps sa propre barque, sans connaître les problèmes des sanctions occidentales qui touchent son ex-société mère. Cela semble même se passer de manière positive, car avec le Magic7 Pro, Honor dispose d’un top-smartphone capable de se mesurer sans problème avec les produits haut de gamme du moment, tels que les OnePlus 13, Xiaomi 14T Pro et probablement aussi la série Galaxy S25 de Samsung (que nous avons pu aussi utiliser brièvement).

Il offre de la puissance à revendre, les appareils photo sont impressionnants (quel zoom!) et l’écran en impose lui aussi: il combine la luminosité et la netteté nécessaires à quelque chose qui s’avère finalement quelque peu plus important encore, à savoir le confort visuel. Notre période de test n’a pas été suffisamment longue pour nous faire un avis définitif à ce sujet, mais si tout ce qu’Honor prétend, est vrai, vos yeux (et vous aussi par conséquent) seront moins fatigués qu’avant à la fin d’une journée de ‘binge scrolling’ (défilement compulsif), et moins imprégnés de lumière bleue qui rendra difficile votre endormissement.

Des inconvénients? Peu! Nous n’avons pas apprécié les applis préinstallées inutiles. Pour utiliser les fonctions d’IA, il convient souvent d’approuver certaines choses, ce qui fait que vous ne savez en réalité pas ce que vous acceptez. Cela n’est pas spécifique à Honor, mais tout aussi bien à d’autres marques. La lecture de tous ces petits caractères pèse lourd finalement. La solution? Faites surtout appel à votre bon sens. Zoomer 100x sur un petit sujet nous paraît provisoirement encore moins risqué que faire résumer par l’IA les documents relatifs au rachat imminent de votre entreprise…

Quant au prix indicatif du Magic7 Pro, enfin, nous ne l’avons pas trouvé idéal. Honor est une marque qui tente encore de trouver sa voie sur le marché belge, ce qui fait qu’un prix de 1.299,99 euros n’est pas piqué des vers en comparaison avec la concurrence. Le nouveau Samsung Galaxy S25 Ultra est certes encore plus cher, mais OnePlus démontre avec sa 13ème incarnation pouvoir vous proposer quasiment des spécifications similaires pour 1.149 euros. Certes, c’est sans cet incroyable capteur à objectif zoom de 200 mégapixels.