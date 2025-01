Le nouveau Samsung Galaxy S25 mise sur l’IA, tout en respectant l’indispensable confidentialité

Attendons-nous tous plus d’intelligence artificielle? Samsung en est déjà convaincue. Le géant technologique sud-coréen a en effet présenté les nouvelles versions S25 de ses smartphones-phares regorgeant d’éléments qui devraient vous faciliter la vie grâce à l’IA.

La série Galaxy S25 comprend trois modèles, le S25 Ultra, le S25+ et le S25. En interne, ils contiennent une puce Qualcomm (également en Europe d’ailleurs, où les modèles précédents disposaient d’une source de puissance différente). Il s’agit de la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite, une version adaptée pour la série Samsung Galaxy qui devrait fonctionner beaucoup plus efficacement. Ce SoC commande Android, avec le One UI7 de Samsung par-dessus. Pour les joueurs, il est bon de savoir aussi que cette puce est équipée d’un moteur Vulkan et d’un Ray Tracing amélioré, afin qu’ils puissent toujours jouer de manière fluide à des jeux plus exigeants.

En termes de stockage, comme c’est souvent le cas, différentes capacités sont disponibles: de 256 Go à 1 téraoctet, et chacun des smartphones de cette série offre 12 Go de RAM.

Compagnon d’IA

Cette puissance semble être en partie destinée à piloter de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Samsung positionne cet appareil principalement comme un compagnon d’IA, qui contient divers ‘AI agents’. L’idée sous-jacente est que l’appareil apprend vos besoins et préférences, mais sans mettre en danger votre vie privée. Selon Samsung, les données restent en périphérie de votre appareil. Elles sont même soigneusement stockées dans le Knox Vault, le coffre-fort sécurisé de Samsung, doté d’une cryptographie post-quantique.

Dans la pratique, cette IA n’est plus Bixby, l’assistant d’IA de Samsung. Ce dernier a été relégué aux systèmes des appareils électroménagers, tandis que les gadgets Galaxy bénéficient désormais d’une version intégrée de Gemini de Google. Du reste, ce système a fonctionné plutôt bien lors d’un premier test pratique. Google entretient une interaction fluide avec Android pour des raisons évidentes, et cette combinaison permet à Samsung d’introduire plusieurs fonctionnalités intéressantes.

Relevons par exemple Circle to Search de Google, où vous tracez un cercle sur votre écran autour de quelque chose que vous souhaitez rechercher, que ce soit un numéro de téléphone, un code QR, une image ou autre chose. Vous pourrez également donner des commandes vocales à diverses applis de Galaxy et Google. Libre à vous notamment de demander à la galerie de photos de trouver une photo spécifique de votre chat. Là où cela devient particulièrement intéressant, c’est de pouvoir combiner ces éléments. L’exemple donné par Samsung est de demander à l’assistant d’IA de rechercher automatiquement tous les matchs de votre équipe en ligne, puis de les insérer dans votre agenda. L’ensemble fonctionne non seulement en anglais, mais aussi en français, néerlandais et allemand, à condition que les applis en question disposent d’une version dans cette langue. C’est déjà le cas pour les applis Galaxy et celles de Google.

En plus de ces fonctionnalités, le Galaxy S25 contient également des assistants d’IA que l’on rencontre désormais plus souvent dans les environnements de bureau et qui sont surtout destinés à améliorer la productivité. Pensez par exemple à la transcription automatique d’entretiens, au résumé de textes et à la prise de notes. L’appareil intègre également un système Now Brief, à savoir un résumé succinct de votre journée. Le matin, par exemple, il vous fournira la météo et vos rendez-vous et le soir, il vous indiquera le nombre de pas que vous avez effectués dans la journée.



Le Samsung Galaxy S25 Ultra © Samsung

Écran et appareils photo

Les trois appareils sont fabriqués en métal robuste et dégagent avant tout un aspect de solidité. Le S25 Ultra dispose d’un écran de 6,9 pouces en verre Corning Gorilla Armor 2, la dernière version de ce verre blindé. Cet écran est légèrement plus grand que l’écran similaire du S24. Les appareils restent de la même taille, mais les bords de l’écran sont désormais plus fins. Les S25 et S25+ ont des écrans de 6,2 pouces et 6,7 pouces respectivement, tous deux en verre Corning Gorilla ‘ordinaire’. L’ensemble de la gamme se caractérise par un indice de résistance à l’eau IP68.

Sur le plan des appareils photo, le S25 Ultra en dispose de toute une gamme, visible dans la série de cercles à l’arrière. Il s’agit en l’occurrence d’un appareil photo ultra-large de 50 MP, d’un modèle grand angle de 200 MP, d’un téléobjectif de 50 MP à zoom optique 5x et d’un téléobjectif de 10 MP à zoom optique 3x. Le ProVisual Engine intégré à l’appareil devrait permettre, entre autres, de regrouper des images sous différentes perspectives et, par exemple, de prendre des photos plus nettes ou plus claires. A l’avant se trouve un appareil à selfies de 12 MP.

Pour ce qui est des S25 et S25+, la situation est légèrement plus sobre avec un appareil photo ultra-large de 12 MP, un objectif grand angle de 50 MP et un téléobjectif de 10 MP. Ici aussi, on trouve appareil à selfies de 12MP à l’avant.



Le Samsung Galaxy S25+ © Samsung

Accu et prix

L’accu est un modèle assez typique de 5.000 mAh pour l’Ultra et de 4.000 ou 4.900 mAh pour les S25 et S25+. Ce qui est intéressant ici, c’est que Samsung effectue quelques pas vers l’économie circulaire pour le modèle de base. La moitié du cobalt de l’accu de ce modèle provient de batteries Galaxy recyclées issues d’appareils précédemment échangés. Samsung espère étendre ce projet ultérieurement.

Dans le même ordre d’idées, l’entreprise promet également que votre appareil tiendra le coup quelques années. Samsung supportera en effet sept générations de mises à niveau du système d’exploitation et sept ans de mises à jour de sécurité pour la série S25.

Le Galaxy S25 Ultra peut désormais être commandé au prix de base indicatif de 1.449 euros. Les Galaxy S25 et Galaxy S25+ coûtent respectivement 899 et 1.149 euros.