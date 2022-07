La plate-forme d'objets de collection numériques enregistre une chute de ses ventes et réagit en effectuant des coupes sombres dans son personnel.

OpenSea, la plate-forme NFT américaine, va licencier quelque vingt pour cent de son personnel. Voilà ce qu'a annoncé son co-fondateur et CEO, Devin Finzer. Il n'a lui-même pas cité de nombre précis, mais quelque 230 personnes resteraient à bord. C'est là un solide contrecoup pour l'entreprise qui, lors d'une phase d'investissement en janvier dernier, avait encore levé 300 millions de dollars. A ce moment, la valeur de la start-up était encore estimée à 13,3 milliards de dollars.

Les marchés crypto et NFT (non-fungible tokens ou jetons non fongibles) connaissent cependant des moments particulièrement difficiles, ce qui a déjà poussé quelques grandes entreprises du secteur à se déclarer en faillite. Vient s'y ajouter une série de scandales, combinée à des questions relatives à l'impact environnemental et à la propriété intellectuelle,. Tout cela a fait en sorte qu'une partie du public s'est détournée du concept dans son ensemble. Tant Reddit que Sony introduisent cette semaine par exemple leurs propres 'collectibles' numériques, tout en insistant dans leurs communiqués respectifs qu'il ne s'agit surtout pas de NFT.

