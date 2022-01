OpenSea, une plate-forme en ligne de traitement de jetons non-fongibles (NFT), a fait l'objet d'un investissement de 300 millions de dollars. L'entreprise déclare que sa valeur marchande atteint à présent 13,3 milliards de dollars.

Les 'non-fungible tokens' (NFT) sont des fragments de code numérique uniques qui peuvent être associés à des propriétés digitales, comme une oeuvre musicale, voire le code-source du world wide web. Devin Finzer, le CEO et co-fondateur d'OpenSea, annonce qu'il va utiliser le capital recueilli pour engager du personnel, mais aussi à des fins de support de la clientèle et de sécurité. Finzer entend développer la plate-forme jusqu'à en faire la principale au monde dans le domaine des NFT.

'En 2021, nous avons observé que le monde s'est mis à s'ouvrir à l'idée que les NFT représentent les pierres angulaires de toutes nouvelles économies poste-à-poste', affirme Finzer. Selon lui, les NFT donnent aux gens davantage de liberté et de propriété sur les biens numériques, et permettent aux développeurs de créer des applications susceptibles 'd'offrir aux utilisateurs une véritable valeur économique'.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

Les 'non-fungible tokens' (NFT) sont des fragments de code numérique uniques qui peuvent être associés à des propriétés digitales, comme une oeuvre musicale, voire le code-source du world wide web. Devin Finzer, le CEO et co-fondateur d'OpenSea, annonce qu'il va utiliser le capital recueilli pour engager du personnel, mais aussi à des fins de support de la clientèle et de sécurité. Finzer entend développer la plate-forme jusqu'à en faire la principale au monde dans le domaine des NFT.'En 2021, nous avons observé que le monde s'est mis à s'ouvrir à l'idée que les NFT représentent les pierres angulaires de toutes nouvelles économies poste-à-poste', affirme Finzer. Selon lui, les NFT donnent aux gens davantage de liberté et de propriété sur les biens numériques, et permettent aux développeurs de créer des applications susceptibles 'd'offrir aux utilisateurs une véritable valeur économique'.En collaboration avec Dutch IT-channel.