Intel restructure de nouveau une partie de son management. En plus d'un CFO, l'entreprise nomme un nouveau directeur à la tête de son 'client computing group'.

David Zinsner, jusqu'à présent directeur financier du fondeur de puces Micron, rejoindra Intel le 17 janvier. Il y succèdera au CFO George Davis qui prendra sa retraite en mai. Chez Micron, on lui cherche un successeur. C'est Sumit Sadana qui assumera la fonction de CFO ad intérim.

En même temps, Intel annonce que l'executive vicepresident Michelle Johnston Hollthaus dirigera le 'client computing group', qui représente la moitié environ du chiffre d'affaires, comme il ressort des tout derniers résultats trimestriels d'Intel. Elle prendra la succession de Gregory Bryant qui sera actif ailleurs.

Ces modifications surviennent à la suite de l'engagement de Pat Gelsinger en tant que CEO, il y a un an aujourd'hui. Entre-temps, l'entreprise a annoncé d'importants investissements et un changement de cap, alors que d'autres personnes encore au sein de la haute direction ont été remplacées ou déplacées.

David Zinsner, jusqu'à présent directeur financier du fondeur de puces Micron, rejoindra Intel le 17 janvier. Il y succèdera au CFO George Davis qui prendra sa retraite en mai. Chez Micron, on lui cherche un successeur. C'est Sumit Sadana qui assumera la fonction de CFO ad intérim.En même temps, Intel annonce que l'executive vicepresident Michelle Johnston Hollthaus dirigera le 'client computing group', qui représente la moitié environ du chiffre d'affaires, comme il ressort des tout derniers résultats trimestriels d'Intel. Elle prendra la succession de Gregory Bryant qui sera actif ailleurs.Ces modifications surviennent à la suite de l'engagement de Pat Gelsinger en tant que CEO, il y a un an aujourd'hui. Entre-temps, l'entreprise a annoncé d'importants investissements et un changement de cap, alors que d'autres personnes encore au sein de la haute direction ont été remplacées ou déplacées.