A présent que le CEO Pat Gelsinger est à bord depuis quelques mois, Intel réorganise une partie de sa direction. Il y aura un départ, alors que le Data Platform Group sera scindé.

Le Data Platform Group sera désormais scindé en un département axé sur les centres de données et l'intelligence artificielle (AI), et en un autre focalisé sur les réseaux et la périphérie ('edge'). Les centres de données et l'AI seront dirigés par Sandra Riviera, qui sera responsable aussi des puces Xeon et des produits FPGA.

Quant au département des réseaux et périphérie, il comprendra entre autres tout ce qui a trait à l'internet des objets (IoT) et à la connectivité. Il sera dirigé par Nick McKeown.

De plus, Intel crée deux nouveaux départements, à savoir le Software and Advanced Technology Group qui se concentrera, comme son nom l'indique, sur les logiciels et sera dirigé par Greg Lavender. Lavender était jusqu'à hier CTO chez VMware - d'où provient aussi le CEO Pat Gelsinger - et devient tant CTO que responsable du nouveau département software.

Raja Koduri, ex-general manager for Architecture, Graphics and Software, prendra lui en charge l'autre nouveau département: l'Accelerated Computing System and Graphics Group. Ce dernier se concentrera sur le 'high performance computing' (HPC) et les solutions graphiques à l'attention des centres de données, entreprises et clients.

Tous ces glissements au sein de la direction font aussi une victime parmi les top-managers, puisque Navin Shenoy, jusqu'il y a peu vicepresident et general manager du Data Platforms Group, quittera l'entreprise le 6 juillet, après avoir été actif pendant 26 ans chez Intel.

Le Data Platform Group sera désormais scindé en un département axé sur les centres de données et l'intelligence artificielle (AI), et en un autre focalisé sur les réseaux et la périphérie ('edge'). Les centres de données et l'AI seront dirigés par Sandra Riviera, qui sera responsable aussi des puces Xeon et des produits FPGA.Quant au département des réseaux et périphérie, il comprendra entre autres tout ce qui a trait à l'internet des objets (IoT) et à la connectivité. Il sera dirigé par Nick McKeown.De plus, Intel crée deux nouveaux départements, à savoir le Software and Advanced Technology Group qui se concentrera, comme son nom l'indique, sur les logiciels et sera dirigé par Greg Lavender. Lavender était jusqu'à hier CTO chez VMware - d'où provient aussi le CEO Pat Gelsinger - et devient tant CTO que responsable du nouveau département software.Raja Koduri, ex-general manager for Architecture, Graphics and Software, prendra lui en charge l'autre nouveau département: l'Accelerated Computing System and Graphics Group. Ce dernier se concentrera sur le 'high performance computing' (HPC) et les solutions graphiques à l'attention des centres de données, entreprises et clients.Tous ces glissements au sein de la direction font aussi une victime parmi les top-managers, puisque Navin Shenoy, jusqu'il y a peu vicepresident et general manager du Data Platforms Group, quittera l'entreprise le 6 juillet, après avoir été actif pendant 26 ans chez Intel.