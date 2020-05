Kerridge Commercial Systems (KCS), spécialisée en solutions logicielles pour le commerce de gros et le secteur de la distribution, a racheté Infomat, une entreprise anversoise qui fournit des solutions ERP, CRM et DMS.

KCS considère le rachat d'Infomat comme une solide acquisition stratégique pour son marché au Benelux. Infomat continuera d'assurer la maintenance et le support de ses solutions logicielles existantes et permettra en outre à ses clients de se familiariser avec la gamme de KCS.

'La reprise par KCS représente une étape importante pour Infomat, pour notre personnel et notre clientèle', déclare le CEO Stephan Van Bulck. 'Nous rejoignons non seulement une grande entreprise IT, mais aussi un éditeur de logiciels ERP mondial qui comprend parfaitement ce que nous faisons. Grâce au rachat, notre équipe de 46 professionnels aura accès à la connaissance et à l'expertise d'un team international composé de 1.100 collègues et spécialistes.'

Première acquisition en Belgique

Informat, fondée en 1997, dispose en plus de son siège central anversois, de filiales à Liège et à Arnhem aux Pays-Bas. Kerridge Commercial Systems, dont le siège se trouve à Hungerford en Grande-Bretagne, dessert 25.000 clients à l'échelle mondiale, principalement en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et en Australie. L'entreprise peut s'appuyer sur plus de 40 années d'expérience dans la branche commerciale. Pour KCS, il s'agit là de la première acquisition en Belgique.

