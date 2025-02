Microsoft renonce à Defender VPN

Microsoft fermera le service VPN de son appli Defender à la fin du mois. Ce service ne serait pas suffisamment utilisé.

L’appli Defender est une application de sécurité pour Windows 11, macOS, Android et iOS. Elle comprend toute une série de services de sécurité, y compris, pour le moment encore, un VPN pour augmenter votre confidentialité. L’outil est gratuit pour les abonnés à Microsoft 365, entre autres.

Le service VPN de Microsoft pose cependant un certain nombre de conditions. C’est ainsi que vous ne pouvez surfer de manière anonyme que pour 50 Go par mois, et que les applis telles que WhatsApp, Facebook Video, YouTube, TikTok, Netflix et bien d’autres sont exclues de VPN. Vous ne pouvez pas non plus utiliser Defender VPN pour vous faire passer pour quelqu’un vivant dans une autre région, dans le but par exemple de diffuser des séries qui ne sont pas disponibles dans votre pays.

Ces conditions rendent Defender VPN un peu moins utile que bon nombre de ses concurrents et sont probablement l’une des raisons pour lesquelles l’outil n’a pas été largement utilisé. Quiconque recourt encore à Defender VPN, dispose d’un peu moins d’un mois pour trouver une alternative.