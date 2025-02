Dell contraint (quasiment) tout le monde à revenir travailler au bureau 

A partir de mars, tout le monde chez Dell Technologies devra retourner au bureau cinq jours par semaine. Il y aura des exceptions pour ceux qui vivent trop loin.

Dell indique dans une note interne que tout le monde devra travailler au bureau tous les jours. Même ceux qui travaillent à distance par défaut, devront se rendre dans une filiale de Dell, s’ils vivent à moins d’une heure de là. Il y aura cependant des exceptions pour ceux qui habitent plus loin.

L’entreprise souligne qu’elle veut rester flexible en fonction des besoins individuels, mais l’intention est que la majorité du travail soit effectuée au bureau.

Ce changement est étonnant dans la mesure où Dell avait déjà indiqué pendant la pandémie qu’elle ne reviendrait jamais au travail de bureau normal. Mais plusieurs grandes entreprises technologiques ont maintenant introduit une politique de retour au bureau à temps partiel ou à temps plein, malgré leur promotion du travail à domicile pendant la crise du coronavirus.

Amazon en fait partie et Zoom, qui a elle-même connu une forte croissance grâce au travail à domicile, souhaite également que davantage de personnes soient plus souvent au bureau. De son côté, Spotify a récemment signalé que contrairement aux entreprises technologiques qui veulent que leurs collaborateurs soient plus souvent au bureau, elle n’a pas l’intention de forcer les gens à le faire.

Le travail à domicile fait gagner beaucoup de temps, ce qui peut également rendre un employeur flexible plus attrayant. Mais il présente aussi des inconvénients. L’année dernière, le spécialiste du recrutement Robert Half a constaté que plus de 7 employeurs sur 10 en Belgique sont enclins à promouvoir plus rapidement les personnes qui sont physiquement au bureau.