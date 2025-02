Intel n’est plus la principale marque de semi-conducteurs 

Samsung détrône Intel comme premier fabricant de semi-conducteurs. Nvidia réalise également une solide marche en avant grâce à la vogue de l’IA.

Samsung Electronics a tiré 66,5 milliards de dollars des semi-conducteurs l’année dernière, ce qui représente une croissance de 62,5 pour cent, selon les chiffres provisoires de Gartner. Avec une part de marché de 10,6 pour cent, l’entreprise dépasse Intel, qui occupe la deuxième place avec un chiffre d’affaires de 49,1 milliards de dollars.

Nvidia grimpe de la cinquième à la troisième place en un an. Le fabricant de GPU a, l’année dernière, généré un peu moins de 46 milliards de dollars de chiffre d’affaires grâce aux puces, avec une croissance annuelle impressionnante de 86 pour cent. Il n’empêche que l’entreprise n’est pas celle qui a connu la croissance la plus rapide, puisque ce rôle est dévolu à SK hynix, qui occupe la quatrième place avec une hausse frôlant les 90 pour cent. Micron Technology a elle aussi réussi à progresser de 72,7 pour cent, prenant la sixième place après Qualcomm.

‘La demande croissante en matière d’IA et de genIA a fait des puces pour centres de données le deuxième plus grand marché de semi-conducteurs après les smartphones’, déclare George Brocklehurst, vicepresident analist chez Gartner. Bien qu’on pense en général aux CPU et aux GPU en parlant des semi-conducteurs, il convient d’y inclure également les puces mémoire. Selon Gartner, elles représentent 25,2 pour cent du marché des semi-conducteurs et stimulent actuellement aussi la croissance du secteur.

Globalement, le secteur des puces a connu en 2024 une croissance de 18,1 pour cent, ce qui signifie que des chiffres de croissance de quelque 10 pour cent ou moins ne représentent en réalité que peu de progrès. Un seul acteur du top 10 a connu une croissance négative: l’entreprise allemande Infineon Technologies qui a vu son chiffre d’affaires chuter de 6 pour cent. Mais Intel a également des raisons de s’inquiéter, puisque sa croissance a été de 0,1 pour cent seulement l’année dernière.

A l’échelle mondiale, le secteur des puces a généré 626 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2024. Dans l’ensemble, les GPU et les processeurs d’IA ont été les principaux stimulants du marché. Gartner prévoit un chiffre d’affaires de 705 milliards de dollars l’année prochaine.

Top 10 Semiconductor Vendors by Revenue, Worldwide, 2024 (Millions of US Dollars)

2024 Rank 2023 Rank Vendor 2024 Revenue 2024 Market Share (%) 2023 Revenue 2024-2023 Growth (%) 1 2 Samsung Electronics 66,524 10.6 40,942 62.5 2 1 Intel 49,189 7.9 49,117 0.1 3 5 NVIDIA 45,988 7.3 25,053 83.6 4 6 SK hynix 42,824 6.8 23,027 86.0 5 3 Qualcomm 32,358 5.2 29,225 10.7 6 12 Micron Technology 27,843 4.4 16,123 72.7 7 4 Broadcom 27,641 4.4 25,613 7.9 8 7 AMD 23,948 3.8 22,307 7.4 9 8 Apple 18,880 3.0 18,052 4.6 10 9 Infineon Technologies 16,001 2.6 17,022 -6.0 Others (outside top 10) 274,775 43.9 263,483 4.3 Total Market 625,971 100.0 529,964 18.1

Source: Gartner (February 2025)