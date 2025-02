La première appli porno pour iOS apparaît dans une boutique alternative dans l’UE

La première appli porno iOS résidente est apparue dans le magasin d’applis européen AltStore PAL. Les règles de la loi DMA de l’UE obligent, entre autres, Apple à autoriser des alternatives à son App Store, qui proposent donc également des applications interdites dans la boutique ‘officielle’.

L’appli, appelée Hot Tub, est présente dans le magasin d’applis alternatif AltStore PAL et n’est donc disponible que dans l’UE. Elle a également suivi le processus de notarisation d’Apple et est par conséquent techniquement ‘approuvée’. En d’autres termes, l’appli répond aux exigences minimales de sécurité et de performances sur iOS.

Il s’agit d’une appli résidente qui agit principalement comme une sorte d’agrégateur. Les utilisateurs iOS peuvent ainsi l’utiliser pour rechercher et lire des vidéos à partir d’une gamme de sites pornographiques, notamment Pornhub, Xvideos et XHamster, sans avoir à passer par le navigateur. L’appli prétend ainsi aussi protéger les utilisateurs du flot de publicités et d’escroqueries potentielles auxquelles ils sont confrontés lorsqu’ils visitent ces sites.

DMA

Les magasins d’applis alternatifs pour iOS, tels qu’AltStore PAL, sont un résultat direct du Digital Markets Act (DMA). L’UE a introduit cette loi l’année dernière, qui oblige, entre autres, les grandes entreprises technologiques à ouvrir leurs plateformes à des tiers. Apple, qui n’autorise l’App Store que sur ses iPhones dans le monde entier, doit donc désormais aussi offrir une place aux autres magasins d’applis dans l’UE. Et ces boutiques alternatives ne sont pas obligées de respecter les règles strictes d’Apple en matière de contenu. Conséquence logique directe: la pornographie.

Suite à l’approbation, le développeur d’AltStore, Riley Testut, a déclaré qu’il ferait don de ses revenus tirés de Patreon à des œuvres de bienfaisance qui soutiennent les travailleurs et travailleuses du sexe et la communauté LGBTQIA+. Selon Testut, son magasin alternatif s’oppose aux directives néfastes imposées par les politiciens et les grandes entreprises.

Apple, pour sa part, déclare dans un communiqué qu’elle n’est pas satisfaite de la présence de ce genre d’appli: ‘Nous sommes profondément préoccupés par les risques de sécurité que les applis pornos hardcore peuvent représenter pour les utilisateurs dans l’UE, en particulier pour les enfants.’ L’entreprise ajoute que l’appli n’aurait jamais été admise dans son App Store.