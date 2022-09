Google interrompt Stadia, son service de diffusion de jeux. Trois ans après son lancement, le service n'avait pas encore réussi à attirer le nombre de joueurs souhaité, selon l'entreprise.

Stadia constitua une tentative de la part de Google de concurrencer des consoles telles la Playstation et la Xbox. Via Stadia, les utilisateurs jouaient via le nuage sur leur smartphone ou leur téléviseur. Stadia avait été annoncé en mars 2019 et était disponible officiellement en Belgique depuis le mois de novembre 2019. A l'époque, le 'cloud gaming' était encore une performance technologique, mais il ne fut jamais adopté à grande échelle. Depuis que le studio de jeux de Google ferma ses portes l'année dernière, il devenait évident que l'avenir de Stadia était compromis. Des rumeurs faisant état de sa fin proche circulèrent à plusieurs reprises, surtout après que Google elle-même ait signalé que le futur de Stadia reposait surtout dans des partenariats de type marque blanche ('white-label').

Les abonnés pourront encore utiliser leurs jeux jusqu'au 18 janvier, mais ensuite, c'en sera définitivement fini de Stadia. Tout acheteur de matériel Stadia (contrôleur et Chromecast) via le Google Store, se verra rembourser. Google promet aussi de rembourser entièrement les jeux achetés, même s'il convient de patienter encore un peu avant de recevoir des explications sur la procédure à suivre.

Google annonce aussi dans un communiqué posté sur son blog qu'elle envisage encore des possibilités d'utilisation de la technologie sous-jacente à Stadia, et ce par exemple sur la plate-forme vidéo YouTube, dans le magasin d'applis Google Play ou pour des projets de réalité augmentée. Mais la marque Stadia en tant que telle se voit donc réserver une place au cimetière de Google entre-temps déjà bien rempli.

Stadia constitua une tentative de la part de Google de concurrencer des consoles telles la Playstation et la Xbox. Via Stadia, les utilisateurs jouaient via le nuage sur leur smartphone ou leur téléviseur. Stadia avait été annoncé en mars 2019 et était disponible officiellement en Belgique depuis le mois de novembre 2019. A l'époque, le 'cloud gaming' était encore une performance technologique, mais il ne fut jamais adopté à grande échelle. Depuis que le studio de jeux de Google ferma ses portes l'année dernière, il devenait évident que l'avenir de Stadia était compromis. Des rumeurs faisant état de sa fin proche circulèrent à plusieurs reprises, surtout après que Google elle-même ait signalé que le futur de Stadia reposait surtout dans des partenariats de type marque blanche ('white-label').Les abonnés pourront encore utiliser leurs jeux jusqu'au 18 janvier, mais ensuite, c'en sera définitivement fini de Stadia. Tout acheteur de matériel Stadia (contrôleur et Chromecast) via le Google Store, se verra rembourser. Google promet aussi de rembourser entièrement les jeux achetés, même s'il convient de patienter encore un peu avant de recevoir des explications sur la procédure à suivre.Google annonce aussi dans un communiqué posté sur son blog qu'elle envisage encore des possibilités d'utilisation de la technologie sous-jacente à Stadia, et ce par exemple sur la plate-forme vidéo YouTube, dans le magasin d'applis Google Play ou pour des projets de réalité augmentée. Mais la marque Stadia en tant que telle se voit donc réserver une place au cimetière de Google entre-temps déjà bien rempli.