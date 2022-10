Le spécialiste belge de la communication professionnelle Dstny rachète l'entreprise berlinoise easybel, ce qui lui permet d'avoir un accès direct au marché allemand.

Dstny - prononcez Destiny, la nouvelle appellation s'applique depuis le début de cette année -poursuit sa croissance européenne par un nouveau rachat. Après la britannique Qunifi et l'anglo-égyptienne Tactful AI, voici à présent que l'entreprise de communication dans le nuage du CEO Daan De Wever se tourne vers l'Allemagne. 'En reprenant easybell, nous ajoutons non seulement l'Allemagne aux pays où nous sommes déjà actifs, mais nous renforçons aussi notre personnel par des collaborateurs et des talents exceptionnels. easybell a pris de l'avance depuis des années avec son état d'esprit à orientation numérique et son expertise dans la vente de produits en ligne', déclare Daan De Wever, CEO de Dstny Group.

En Allemagne, easybell est un challenger dans la domaine de la communication dans le nuage et fournit Cloud PBX et la téléphonie VoIP aux clients B2B. Le fournisseur d'internet et de téléphonie a été créé en 2006 à Berlin et compte, à l'entendre, 100.000 clients professionnels et particuliers, ainsi que quelque 2.000 partenaires. Avec 75 collaborateurs, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros, en grande partie grâce à une approche moderne de la vente et du marketing, selon Dstny dans un communiqué de presse.

Les projets pan-européens de Dstny et l'ambition de Daan De Wever d'évoluer pour devenir un puissant groupe de communication dans le nuage ne sont un secret pour personne. En 2019, il fut élu ICT Personality of the Year par Data News. Cette année, Dstny a, lors des Data News Awards for Excellence, décroché le prix 'Communications Innovator of the Year' au nez et à la barbe des firmes télécoms belges classiques. Dstny s'est vu décerner cette récompense du fait que l'entreprise continue d'écrire de manière ambitieuse son histoire européenne en effectuant des rachats et de nouvelles intégrations dans une stratégie rationnalisée.

