Le fournisseur belge de solutions de communication dans le nuage entend se profiler plus nettement au niveau européen et change par conséquent d'appellation. Il va aussi sponsoriser une équipe cycliste.

Destiny existe depuis le tout début sous cette appellation, mais l'entreprise devient désormais 'Dstny'. Ce sera là aussi sa marque européenne. Entre-temps, la firme chapeaute plus de dix entreprises dans sept pays.

Le changement d'appellation va de pair avec quelques améliorations internes. C'est ainsi que la multinationale belge a dorénavant mis en place dans chaque pays son propre positionnement commercial incluant une architecture référentielle, une empreinte technologique et un canal de vente direct. 'La nouvelle appellation n'est donc à coup sûr pas simplement un changement de façade. Elle permettra désormais de nous positionner très clairement comme une seule et même firme européenne pour le monde qui nous entoure', déclare le CEO Daan De Wever.

Ce positionnement, le grand public le découvrira aussi plus souvent à l'avenir, car l'entreprise deviendra en outre un co-sponsor de l'équipe cycliste Lotto-Dstny à partir de janvier 2023 jusque fin 2024. Elle prendra ainsi la place de Soudal qui mettra fin à son sponsoring à la fin de cette année.

Dans le cadre de ce changement d'appellation, la firme perd donc deux voyelles, mais elle se targue d'occuper aujourd'hui 750 personnes. L'année dernière, elle a enregistré un chiffre d'affaires de quasiment 190 millions d'euros. En 2019, Daan De Wever avait été élu ICT Personality of the Year par Data News.

