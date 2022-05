Dstny effectue un nouveau rachat. Cette fois, l'entreprise étoffe encore sa gamme d'expérience client avec la firme britannico-égyptienne Tactful AI.

Tactful AI possède une plate-forme d''unified customer experience' (UCX) permettant à l'utilisateur de recourir à l'AI et aux données pour une meilleure expérience client et ce, sans le moindre travail de programmation. Grâce à elle, il est possible de gérer le trajet du client sur plusieurs points, faire usage de chatbots de conversation multilingues, ainsi que des analyses d'entretiens. La plate-forme fonctionne comme un centre de contacts numériques omnicanal.

'En accueillant Tactful AI, nous nous renforçons non seulement avec la génération suivante de la technologie Customer Engagement, mais nous ajoutons aussi une excellente équipe à notre groupe', indique Daan De Wever, CEO de Dstny Group.

Tactful AI est dirigée par Mohamed Elmasry, qui avait créé l'entreprise en 2016 conjointement avec Mohammed Hassan. Elle compte notamment Burger King, Accor et Mitel au nombre de ses clients.

