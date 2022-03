En rachetant Qunifi, le spécialiste belge de la communication dans le nuage acquiert un acteur associant Microsoft Teams à d'autres solutions télécoms.

La firme britannique Qunifi possède des clients dans plus de cent pays. Plus de deux millions de personnes utilisent sa plate-forme Call2Teams, ce qui assure une intégration de Teams pour les fournisseurs UCaaS. Il s'agit d'un middleware SaaS en vue de combiner entre eux des systèmes téléphoniques, PBX, SIP Trunk Provider et Teams.

Suite à ce rachat, Qunifi devient une composante de Dstny for Service Provider. 'En reprenant Telepo et sa plate-forme UCaaS durant l'été de 2021, nous avions effectué un grand pas en avant sur le plan des solutions de communication professionnelles. Le rachat de Meridix fin 2021 constitua une importante étape suivante, cette fois dans le domaine de l'analytique de la communication. Et avec Qunifi, nous faisons à présent de même dans le monde des intégrations professionnelles', précise Daan De Wever, CEO de Dstny Group.

Pour l'avenir, les deux entreprises ajusteront réciproquement leurs feuilles de route, selon Jeanny Arthur, CEO de Qunifi. 'Nous nous trouverons dans une excellente position pour continuer de soutenir et de faire encore progresser les relations avec nos partenaires existants, d'accélérer le développement des produits et l'innovation, et de rester en tête dans le domaine des intégrations professionnelles numérisées', apprend-on encore.

