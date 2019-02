Des téléphones Android disposeront bientôt d'un bouton pour Google Assistent

De nouveaux appareils de LG (G8 ThinQ et K40), de Nokia (3.2 et 4.2), de Xiaomi (Mi Mix 3 5G et Mi 9) et de Vivo (V15 Pro) intégreront ce bouton. L'objectif est que les smartphones de TCL soient également équipés du bouton Assistent. Le bouton se trouvait précédemment déjà sur le G7 et le V40 de LG.

Samsung n'utilisera pas le bouton Google. L'entreprise sud-coréenne est le principal fabricant de smartphones Android, mais possède sa propre assistance intelligente appelée Bixby. Pour l'utiliser, un bouton séparé est déjà installé sur les smartphones de Samsung. Les appareils d'Huawei n'auront pas non plus de bouton Assistent incorporé.