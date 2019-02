LG équipe son smartphone 5G d'un second écran séparé

Alors que Samsung et Huawei rivalisent avec leurs premiers smartphones pliables respectifs, LG fait de même, mais par une voie détournée. Avec le Dual Screen, il est possible d'ajouter au téléphone V50 ThinG un deuxième écran, afin d'obtenir ainsi une sorte de smarpthone pliable. L'écran peut être placé soit à 180 degrés (plat) ou à 105 degrés (grand angle).

Le V50 ThinQ est le premier téléphone 5G de LG. L'appareil sera dans un premier temps lancé chez dix opérateurs, surtout aux Etats-Unis, en Corée du Sud, en Australie et dans quelques pays européens. Il n'y a pour l'instant aucun prix belge et aucune date de lancement dans notre pays.

Spécifications du LG V50 ThinQ 5G Ecran QHD+ OLED FullVision (3.120 x 1.440 / 538ppi) de 6,4 pouces à ratio d'image 19,5:9 Processeur Snapdragon 855 avec modem 5G X50 RAM de 6 Go - 128 Go de capacité de stockage Batterie de 4.000 mAh 8,3 millimètres d'épaisseur - 183 grammes Appareils photo à l'arrière: 16MP (Super Wide F1.9 / 1.0μm / 107˚) - 12MP Standard (F1.5 / 1.4μm / 78˚) - 12MP Telephoto (F2.4 / 1.0μm / 45˚) Appareils photo en façade: 8MP Standard (F1.9 / 1.12μm / 80˚), 5MP Wide (F2.2 / 1.12μm / 90˚) Android 9.0 (Pie)

Le Dual Screen même est un peu plus compact que l'écran du V50 (6,2 contre 6,3 pouces) et pèse 131 grammes. L'écran supplémentaire est alimenté par le smartphone et ne doit donc pas être rechargé séparément.

Dans son communiqué de presse, LG indique que chaque écran peut être subdivisé en deux, ce qui permet d'ouvrir jusqu'à quatre applications simultanément. Dans certains jeux, l'appareil peut aussi servir de contrôleur.

Le G8, pour quiconque aime nager et téléphoner?

En même temps que son smartphone 5G, LG lance aussi le G8 ThinQ, un smartphone ordinaire offrant des fonctions, dont vous ne saviez même pas qu'elles pouvaient vous aider...

C'est ainsi que, d'après LG, le G8 ThinQ est le premier smartphone à 'reconnaissance sophistiquée de la paume de la main'. Maintenir la main devant le téléphone suffit donc pour le déverrouiller donc. Selon LG, cette fonction est plus sûre que la reconnaissance de l'empreinte digitale.

C'est ce que LG appelle la 'Z-camera' qui le permet en grande partie. "La Z-camera offre la possibilité de mesurer les rayons infrarouges reflétés sur des objets, afin de calculer la profondeur de manière plus rapide et précise que d'autres capteurs d'images, ce qui permet des fonctions comme Face Unlock (déverrouillage facial) par exemple", peut-on lire dans le communiqué de presse. Il nous faut cependant ici apporter la nuance, selon laquelle la reconnaissance faciale, même avec effet de profondeur et infrarouge, équipe depuis assez longtemps déjà des smartphones haut de gamme.

Mais le G8 présente encore d'autres fonctions, dont l'utilité nous échappe en grande partie. C'est ainsi que la 'Z-camera' est aussi utilisée pour améliorer l''Air Motion', l'appellation employée par LG pour désigner la commande du smartphone sans le toucher. Cela signifie qu'on peut accepter ou refuser une communication, modifier le volume en faisant signe au téléphone. Nous avions déjà vu cela chez Samsung, il y a quelques années.

LG qualifie cette fonction d'utile pendant les déplacements, du moins si votre voiture ne dispose encore et toujours pas de Bluetooth en 2019. Mais selon l'entreprise, elle s'avère aussi "très pratique pour le consommateur actif, qui aime nager ou porter des gants."

Les gants - quand vous cuisinez par exemple -, on peut encore l'accepter en tant que 'use case'. Mais une situation, où vous êtes en train de nager, mais que vous souhaitez néanmoins pouvoir utiliser à tout moment votre téléphone, même au milieu de la piscine sans la présence d'une serviette de bain à proximité, c'est quelque chose d'étrange qui, on l'espère, n'existe que dans l'univers de LG. Mais bon, le problème potentiel est déjà résolu, avant même qu'on soit conscient qu'il existe vraiment.