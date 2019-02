Xiaomi et Oppo introduisent des smartphones 5G

A partir du mois de mai, Xiaomi commercialisera une version 5G de son smartphone Mi Mix 3. L'appareil dispose d'un écran OLED de 6,4 pouces (1.080p), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855 et d'un modem 5G X50.

Il intègre quatre appareils photo: deux de 12 méga-pixels à l'arrière (grand angle et téléobjectif) capables de filmer notamment au ralenti (960 frames par seconde). En façade, on trouve un appareil à selfies de 24 méga-pixels et un capteur de 2 méga-pixels.

Point étonnant: l'écran ne présente pas d'encoche. En lieu et place, le téléphone peut être déployé légèrement pour dévoiler l'appareil photo frontal. Le scanner d'empreintes digitales est situé à l'arrière de l'appareil.

Le Mi Mix 3 dispose d'une batterie de 3.800 mAh et sera commercialisé à partir de mai au prix de 599 euros.

Oppo

Pour sa part, Oppo est plutôt économe en renseignements sur son appareil. L'entreprise se contente de signaler qu'elle sortira au deuxième trimestre un smartphone 5G, qui sera aussi équipé d'une puce Qualcomm Snapdragon 855 et d'un modem X50.

L'appareil n'est provisoirement pas prévu pour notre marché. Oppo cible en premier lieu quatre opérateurs: Swisscom (Suisse), Telstra et Optus (Australie), ainsi que Singtel (Singapour). On en saura plus sur l'appareil ultérieurement. Il se pourrait tout de même qu'il soit basé sur l'Oppo Find X sorti en Chine. Oppo avait en effet précédemment déjà déclaré avoir conçu un prototype 5G reposant sur ce modèle.

Zoom 10x

De plus, l'entreprise sortira plus tard cette année encore un appareil (non 5G), dont le nom est lui aussi inconnu. Elle promet étonnamment qu'il sera équipé d'une fonction zoom 10x. Il intégrera en outre un appareil photo de 48 méga-pixels, complété par un second de 8 méga-pixels. Ils promettent une portée de 16-160 mm, soit zoom 10x.

Ces appareils auront normalement besoin de plus d'espace, ce qui pourrait se traduire par une taille plus importante du smartphone. Mais à l'entendre, Oppo prévoit avec un prisme une sorte de périscope à l'intérieur de ce dernier, ce qui signifie que la lumière atteignant l'objectif sera transférée directement vers le bas. Résultat: le téléphone pourra ainsi rester svelte.