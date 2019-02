Nokia tente de faire la différence avec cinq appareils photo

Le Nokia 9 PureView, le nouveau cheval de bataille du fabricant finnois de smartphones, doit se contenter de solides, mais peu spectaculaires composants. Ce qui singularise l'appareil, c'est en fait ses cinq appareils photo à l'arrière, qui collaborent pour fournir 'les prises de vue les plus pures possibles', selon Nokia.

Dans ce but, il dispose donc de pas moins de cinq appareils photo de 12 méga-pixels et d'un capteur infrarouge à l'arrière. Deux de ces appareils utilisent un détecteur RGB pour capter les couleurs, les trois autres étant monochromes et enregistrant ainsi davantage de lumière. Dans des lieux sombres, les appareils photo peuvent effectuer rapidement jusqu'à quatre prises de vue de suite et les fusionner ensuite en une seule photo.

L'idée sous-jacente est la même que celle précédemment déjà appliquée par Samsung et Huawei, mais cette fois avec davantage d'appareils photo. Le smartphone prend l'une des deux photos couleur comme base et y ajoute des détails tirés des autres photos. Grâce à divers objectifs, la lumière et les ombres peuvent être rendues plus nettes. Cette fonction devrait permettre aussi aux utilisateurs d'avoir un meilleur contrôle de la vue en profondeur.

La résolution des photos atteint ainsi 240 méga-pixels. Il va de soi que vous pouvez travailler au format RAW, si vous le souhaitez. L'appareil est par ailleurs équipé d'origine de 128 Go de mémoire interne, histoire de stocker aussi plusieurs de ces photos.

Pléthore d'appareils photo

Alors que deux appareils photo à l'arrière étaient devenus la... norme, ils suivent aujourd'hui la trace des... lames de rasoir: plus il y en a, mieux c'est. Du moins semble-t-il. Divers modèles proposent déjà trois appareils photo. Asus avait lors de MWC présenté ainsi l'année dernière son ZenFone 5 Lite, équipé non seulement de deux appareils photo à l'arrière, mais aussi d'un double appareil à selfies à l'avant. Quant au smartphone A9 de Samsung, sorti fin de l'année dernière, il propose quatre appareils photo à l'arrière.

Or voici que Nokia fait donc mieux encore avec cinq appareils photo. A en juger par les prises de vue du 9 PureView, cela peut paraître justifié. Reste à savoir toutefois si cela est absolument nécessaire, mais cette question, nous l'avions déjà posée lors du passage à trois appareils photo.

Pour le reste, le PureView 9 a tout d'un solide téléphone qui sort cependant un an trop tard que pour soulever l'enthousiasme. Son groupe-cible semble donc surtout être les amateurs de photos. Avec un prix de 699 dollars, ce Nokia 9 PureView est le produit-phare de l'entreprise.

Retro et Go

Le PureView 9 représente cependant une exception dans la gamme Nokia. Ces dernières années, l'entreprise a en effet surtout visé le segment inférieur du marché. C'est dans cette catégorie que se range cette fois le Nokia 1 Plus, un appareil 'simple' à écran de 5,45 pouces, tournant sur l'édition Go allégée d'Android 9 Pie. Dans le commerce, il sera vendu 89 euros (8 Go de capacité de stockage) ou 99 euros (16 Go). A saluer aussi la sortie des Nokia 3.2 et 4.2. Ici encore, il s'agit d'appareil particulièrement simples et abordables, qui tournent sur Android One, une version basique d'Android conçue pour du matériel plus léger, mais permettant des fonctions telles Google Assistant. Le Nokia 3.2 sera vendu 129 euros, et le 4.2 169 euros.

Tout comme les années précédentes, Nokia sort du reste aussi un modèle retro. Avec sa forme massive et ses grosses touches, le Nokia 210 fait très 'années nonante'. Il ne s'agit cependant pas vraiment de ce qu'on appelle un 'feature phone'. L'appareil permet de surfer sur le web et de poster des messages sur Facebook, mais c'est à peu près tout. Il est vrai que pour un prix conseillé de trente euros, on ne peut pas en attendre davantage. A noter pour les amateurs qu'il intègre Snake.