La plate-forme de location Airbnb envisage de devenir une entreprise cotée à la bourse l'année prochaine. Les rumeurs allaient depuis assez longtemps déjà bon train à propos du fait que la plate-forme de location et de réservation de logements via internet souhaitait entrer à la bourse.

L'entreprise s'attend à faire son entrée à la bourse en 2020. Voilà ce qu'a promis son directeur, Brian Chesky. Cette semaine, lors de la présentation de ses résultats pour le deuxième trimestre de cette année, Airbnb a annoncé avoir enregistré 1 milliard de dollars de rentrées, mais sans spécifier si elle avait aussi engrangé du bénéfice. En 2017 et en 2018, l'entreprise aurait bien été bénéficiaire.

Airbnb est l'un des pionniers de l'économie partagée. La plate-forme existe depuis dix ans déjà et permet de louer des logements dans des pays lointains, une solution alternative à l'hôtel. Beaucoup d'autres acteurs en vue du secteur de l'économie partagée sont déjà entrés à la bourse. C'est ainsi que cette année, les services de taxi Lyft et Uber notamment l'ont annoncé publiquement. Le loueur de bureaux WeWork préparerait lui aussi une entrée à la bourse (problématique). L'on s'attend à ce que l''IPO' (introduction en bourse) d'Airbnb soit l'une des plus importantes de l'année prochaine. L'entreprise est établie à San Francisco et propose actuellement sept millions de logements différents dans 191 pays et régions dans le monde.