Flow Pilots, qui appartenait ces dernières années à Cipal Schaubroeck, change de propriétaire. Le fournisseur de services IT ACA Group d'Hasselt en est en effet le nouvel acquéreur. La directrice Dewi Van De Vyver quitte de ce fait l'entreprise.

Flow Pilots fournit des logiciels et des services et possède une grande expertise en .NET, en applications mobiles, en 'user experience design', ainsi qu'en trajets d'innovation numérique. C'est surtout en raison du besoin en connaissance dans ce dernier segment qu'ACA Group a recherché un partenaire, et Flow Pilots lui a paru le meilleur choix. Flow Pilots compte actuellement 25 spécialistes. Suite au rachat, le personnel d'ACA passera à 255 personnes.

'Dans le cadre de collaborations antérieures, il nous est apparu que nous étions extrêmement complémentaires tant au niveau des services que des clients. En outre, nous avons constaté et nous le constatons actuellement encore une forte correspondance sur le plan des valeurs et de la culture d'entreprise, ce qui est crucial pour faire de notre fusion une histoire à succès', déclare Ronny Ruyters, CEO d'ACA Group.

Ce rachat signifie aussi que Dewi Van De Vyver, co-fondatrice et, depuis 2019, CEO de Flow Pilots, quitte l'entreprise. 'Je suis fière de l'histoire que nous avons écrite ces 10 dernières années. Une histoire où le personnel, les clients et les projets occupent une place centrale. Une histoire basée sur le fait que nous croyons que la technologie modifie positivement la vie quotidienne des gens. Une histoire qui se poursuivra désormais conjointement avec ACA Group', affirme Van De Vyver lors de l'annonce du rachat.

Van De Vyver avait en 2020 été nommée ICT Woman of the Year par Data News, mais elle fait également partie de Tech 45 podcast, mentor de Start it @KBC et se fait activement entendre dans le débat consacré aux femmes et à la diversité en technologie. Elle signale qu'elle quitte l'entreprise avec beaucoup de regret, mais qu'il est aussi temps pour elle de relever un nouveau défi. Elle accompagnera temporairement la transition vers ACA Group.

Exit Cipal Schaubroeck

L'anversoise Flow Pilots avait été reprise en 2017 par Cipal Schaubroeck, en vue de garantir sa croissance, tout en continuant d'opérer de manière autonome dans le giron d'un fournisseur de services IT desservant principalement le secteur public. A l'inverse, Flow Pilots représenta pour Cipal Schaubroeck un jeune 'hors-bord' reposant sur un grand fournisseur de services. Cette pollinisation croisée semble être à présent terminée.

'Nous sommes fiers d'avoir tiré Flow Pilots de sa phase de pionnier et avoir aidé à rénover la direction et à étoffer la clientèle et l'expertise', prétend Nico Cras, CEO de Cipal Schaubroeck. 'La connaissance d'UX-design intégrée dans Cipal Schaubroeck, nous l'utilisons à présent pleinement en vue de développer des solutions conviviales pour le secteur public.'

Grâce au rachat, ACA Group disposera d'un bureau supplémentaire à Anvers, en plus du siège d'Hasselt et de filiales à Gand, Bruxelles et Louvain. L'entreprise déclare vouloir continuer d'examiner d'autres rachats et ce, tant au niveau national qu'à l'étranger. En juin, l'entreprise remporta pour la première fois le Data News Award for Most Environmentally Responsible ICT Company of the Year.

