Une nouvelle CEO chez Flow Pilots

Flow Pilots effectue un changement à sa tête. Dewi Van De Vyver, jusqu'il y a peu encore COO, va dorénavant occuper la fonction de CEO. Elle y remplacera Koen Pellegrims, qui s'occupera à présent de l'innovation et du 'business development'. Dewi Van De Vyver fut aussi activement impliquée dans le démarrage de l'entreprise en 2011.

Flow Pilots se positionne en tant qu'expert dans l'accompagnement et la réalisation de trajets d'innovation numériques. Agfa, Axa, Soudal, Belfius et Sodexo notamment sont ses clients. "Nous voulons à présent passer à la phase de croissance suivante et rejoindre encore davantage d'entreprises qu'avant en vue de leur permettre de mener à bien leur transformation numérique", déclare la nouvelle CEO, qui possède en fait une licence en sciences de la communication. C'est en 2007 qu'elle fit son entrée dans le secteur ICT. Elle a ainsi acquis de l'expérience chez Sethys, Niscayah, puis chez Stanley Security Solutions notamment.

Flow Pilots occupe actuellement une trentaine de personnes. L'objectif est d'étoffer l'équipe en place au cours des prochains mois. L'entreprise anversoise fait partie du groupe CipalSchaubroeck depuis 2017.