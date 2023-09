Nouvelle (et probablement dernière) mise à jour majeure pour Windows 11: voici ce qu’il faut en retenir

Fidèle à son habitude annuelle, Windows déploie une actualisation majeure de son système d’exploitation en septembre. Aujourd’hui même, la firme lance des mises à jour dans sa version 22H2 de Windows 11 et dans l’avant-première de sa version 23H2. Les mises à jour englobent des outils d’IA, des actualisations Windows Business et des joujoux pour les développeurs.

L’année prochaine, selon des sources de la communauté Windows, Windows 12 frappera à la porte, et Microsoft lance donc une dernière fois une mise à jour pour le système d’exploitation actuel: Windows 11. Il s’agit là d’une mise à jour majeure, car en plus de fonctionnalités entièrement nouvelles telles que la mise en œuvre de l’IA, on observe également plusieurs adaptations mineures qui devraient améliorer la convivialité. Et bien sûr, Windows a également pensé au vaste segment business au sein de la communauté Windows. L’assistant IA Copilotest peut-être le plus important nouveau venu. Il sera déjà présent dans la mise à jour 22H2, mais pourra être pleinement exploité dans la version 23H2, qui sera lancée pour le grand public en octobre. Découvrez tous les autres nouveaux venus ci-dessous.

Visualisations conviviales

La première chose que les utilisateurs de Windows remarqueront probablement, c’est que Windows mise sur de nouvelles visualisations conviviales. Cela devrait rendre la navigation sur votre PC beaucoup plus agréable. Dans les paramètres, par exemple, il y aura désormais une page cluster qui devrait servir de page d’accueil. Les paramètres les plus importants y seront regroupés. Cela devrait vous permettre de naviguer plus rapidement vers les paramètres fréquemment utilisés et de travailler plus efficacement.

Il y aura également des changements dans l’Explorateur Windows. C’est ainsi qu’il sera désormais possible de regrouper toutes vos images au même endroit dans la Galerie.

Native cloud backup

Cela devrait vous permettre de transférer sans effort tous vos fichiers ou paramètres vers un nouveau ou un deuxième PC. De cette façon, vous perdrez moins de temps à effectuer votre sauvegarde hebdomadaire, bien que cela soit certainement recommandé. Toutes les données seront ensuite automatiquement envoyées – où d’autre? – vers Microsoft OneDrive.

Dev(elopers) Home App

Les développeurs disposeront d’un nouveau tableau de bord central pour gérer tous leurs flux de travail. Microsoft a présenté la nouvelle appli lors de sa conférence des développeurs, juste avant le lancement de la version 23H2. L’outil contient plusieurs fonctionnalités pour aider à rationaliser le processus de développement, comme une connexion à GitHub. L’appli devrait être d’une grande aide non seulement pour les développeurs de logiciels chevronnés, mais également pour les débutants. C’est ainsi que si besoin est, elle complètera automatiquement les paramètres d’arrière-plan requis.

Microsoft ajoute également le Microsoft Dev Drive. C’est un lieu de stockage où vous pourrez stocker en toute sécurité tous vos projets. Microsoft Defender surveillera alors vos dossiers.

Boot & Switch

Deux fonctions qui devraient rendre la vie des télétravailleurs bien plus agréable. Les deux seront disponibles dans la nouvelle version de Windows 11 et vous permettront de vous connecter à distance à votre PC Cloud Windows 365. Ceci sans l’intervention d’un autre programme ou navigateur. Microsoft Boot vous permettra de vous connecter à distance en tant qu’utilisateur principal à un appareil. Cela signifie que l’intégralité de votre PC sera disponible, sans restrictions.

Microsoft Switch veillera, comme son nom l’indique, à ce que vous puissiez facilement basculer entre votre PC Windows 11 local et votre PC Cloud. En cliquant sur une icône dans la barre des tâches, vous verrez simplement apparaître l’onglet de votre PC Cloud.

Microsoft Business

Comme mentionné précédemment, on a également pensé au segment business Microsoft. Les appareils équipés de clés de sécurité Windows Hello Entreprise ou FIDO2 pourront désormais se connecter au réseau de l’entreprise sans mot de passe. Pour mettre fin aux mots de passe non sécurisés, les administrateurs IT pourront même configurer les appareils connectés à Microsoft Entra pour qu’ils n’aient plus la possibilité de saisir un mot de passe. Microsoft Entra est une plate-forme qui se concentre sur la sécurisation de ce genre de réseaux d’entreprise basés sur le nuage. Comme les mots de passe ne seront plus requis, les données de connexion résisteront mieux au hameçonnage (phishing).

Let’s Paint!

Le programme Windows Paint est peut-être l’un des programmes de dessin accessibles les plus emblématiques de son genre. Le programme a longtemps été laissé à l’écart des mises à jour, mais en même temps que l’ensemble du système d’exploitation Windows, il reçoit désormais la mise à jour qu’il mérite.