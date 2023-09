Microsoft introduit Copilot, alias OpenAI dans Windows

ChatGPT et DALL-E sont de bien beaux joujoux. Mais maintenant qu’ils sont intégrés sans friction dans Windows 11, le véritable pas vers une utilisation bureautique semble avoir été franchi. Sous le nom de ‘Copilot’, les solutions d’IA générative seront incluses dès demain dans une version Insider du système d’exploitation de Microsoft et seront déployées auprès des utilisateurs professionnels d’applications de productivité 365 de Microsoft à partir du 1er novembre.

Plus tôt cette année, Microsoft a investi pas moins de 13 milliards de dollars dans OpenAI, la société à l’origine d’avancées en matière d’IA telles que le modèle de langage GPT et le générateur d’images Dall-E. Le premier a déjà été intégré à contrecœur au navigateur web Edge de Microsoft. Mais avec une nouvelle mise à jour pour Windows Insiders, qui sortira demain, la puissance des deux applications d’IA sera incorporée sous la bannière Copilot, le ‘compagnon d’IA pour la vie de tous les jours’ de Microsoft. À partir du 1er novembre, la fonctionnalité sera également incluse dans Windows 365 pour les utilisateurs professionnels, et elle sera largement déployée dans la mise à jour annuelle majeure de Windows 11 cet automne.

La barre latérale Copilot dans Windows 11. (Image: Microsoft)

Copilote

‘L’évolution des Large Language Models (LLM) se produit très rapidement, et le moment est venu de regrouper toutes ces possibilités’, déclare Loutfi Belghmidi, directeur de la communication belge de Microsoft. La nouvelle bannière ‘Copilote’ n’est pas apparue pour rien: il s’agit des deux technologies d’IA intégrées directement dans Windows 11, plus précisément dans une barre latérale, et sont censées aider les utilisateurs à naviguer à travers n’importe quelle tâche.

Les utilisateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité pour gérer les paramètres, lancer des applications ou simplement répondre à des questions. Mais cela ne s’arrête pas là: lors d’un événement de lancement à New York la semaine dernière, au cours duquel les nouveaux appareils Surface de Microsfot ont également été présentés, des collaborateurs de Microsoft ont effectué, entre autres, une démo dans laquelle Copilot créait des messages textuels avec les données tirées de l’agenda Outlook.

Dall-E apporte son assistance dans Paint. (Image: Microsoft)

Fun avec Paint

Le programme de dessin Paint de Windows, quelque peu négligé, recevra également – en plus de nouvelles fonctionnalités de traitement d’images telles que des calques – des fonctionnalités d’IA comme Cocreator permettant aux utilisateurs de faire dessiner des parties de leur création par l’IA. La génération d’images dans Bing Image Creator a également été optimisée pour devenir Dall-E 3, la dernière version du modèle d’IA.

Mais il y a aussi des innovations dans la mise à jour de Windows 11, qui, en principe, n’ont rien à voir avec l’IA. Comme un Explorer modernisé, comprenant notamment une interface carrousel. La fonction séculaire de Windows est visuellement quelque peu plus conforme au design modernisé de Windows 11. Une appli Windows Backup améliorée, cette fois résolument destinée à faciliter la migration vers un nouveau PC. Un outil de capture rénové, capable désormais également d’extraire du texte des captures d’écran. D’autres nouvelles fonctionnalités mineures annoncées, telles que la compression directe de fichiers avec RAR et 7-Zip, ne sont pas encore incluses dans cette version Insider, mais le seront dans la mise à jour plus large prévue plus tard cette année.