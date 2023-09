Paint se rapproche (un peu) plus de PhotoShop

Dans une mise à jour majeure – mais tardive – de Paint, le programme de dessin de Microsoft reçoit désormais aussi la transparence des images et les calques. Cela rend le composant Windows qui, au cours des deux dernières décennies, a davantage abordé les sentiments nostalgiques des utilisateurs qu’il n’en avait réellement besoin, juste un peu plus utile pour des applications quelque peu plus avancées, telles que la retouche photo (légère).

Microsoft Paint est encore et toujours disponible dans Windows 11, mais l’application graphique évoque principalement de chaleureux sentiments nostalgiques pour la plupart des utilisateurs. Surtout ceux qui étaient jeunes dans les années 90 ou au début des années 2000, ont sans doute gribouillé avec ce composant Windows. Mais il s’est vite avéré trop léger pour pouvoir y éditer des images, surtout depuis l’essor de la photographie numérique au début du siècle et l’explosion des instantanés numériques après l’introduction du smartphone. Cela va changer désormais avec une mise à jour gratuite permettant aux utilisateurs de rendre leurs images transparentes et de travailler avec des calques, entre autres.

L’application Paint rénovée. (Image: Microsoft)

Enfin là

La mise à jour n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs de Windows Insider, mais elle pourra être déployée pour tous les utilisateurs dans un avenir proche. Il y a/aura une nouvelle option ‘Layers/Calques’ dans la barre d’outils Paint, permettant de masquer, dupliquer, mélanger ou supprimer des couches/calques dans une image numérique. Une fonction essentielle du logiciel de retouche photo amélioré, avec lequel Paint est désormais actualisé. ‘En combinaison avec le nouvel outil de suppression d’arrière-plan, vous pourrez rapidement créer des compositions en couches intéressantes’, écrit Dave Grochocki, Principal Product Manager for Windows Inbox Apps, dans un court article de blog.

L’icône Paint dans Windows 95. (Image: Microsoft)

Mise à niveau

Il s’agit là de la première mise à jour significative de l’appli Paint de Microsoft depuis des décennies. Paint est devenue une composante de la toute première version de Windows en 1985, en tant que concurrente de MacPaint de Microsoft sur l’Apple Macintosh. À cette époque, l’utilisateur disposait d’un crayon et d’un pinceau, de quelques couleurs, et c’était à peu près tout. Les images ne pouvaient être enregistrées qu’au format .msp propriétaire – les lecteurs Gen X s’en souviendront avec nostalgie. Ce n’est qu’avec Windows 3.0 que le support des images bitmap (.bmp), un type de fichier légèrement plus universel, est devenue possible.

Des améliorations ont été apportées à Paint au fil des ans, mais il s’agissait plutôt d’ajustements progressifs. Windows 95 a ajouté des palettes de couleurs modifiables et le support de .jpg et .tif, et avec Windows Vista, on eut aussi droit à jusqu’à dix étapes d’annulation. Windows 7 a également ajouté un ruban de fonctions. Mais des changements majeurs comme ceux-ci ne virent pas le jour. Ce qui, avec l’utilisation généralisée de PhotoShop et des alternatives gratuites sophistiquées à la Gimp, ne signifie pas encore que les utilisateurs reviendront en masse au programme de dessin matriciel de leurs jeunes années.