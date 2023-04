Un chiffre d’affaires record pour Bytedance, la société-mère de TikTok

ByteDance, la société-mère chinoise chapeautant l’appli populaire TikTok, a enregistré en 2022 plus de 80 milliards de dollars – quelque 74 milliards d’euros – de chiffre d’affaires, en hausse de plus de 30 pour cent par rapport à celui réalisé l’année précédente.

Voilà ce qui ressort d’une note adressée aux investisseurs que le site d’actualité The Information a pu consulter.

ByteDance fait ainsi nettement mieux que certains de ses homologues tels Meta ou Amazon. L’entreprise se situe à présent à la même hauteur que Tencent, le groupe technologique chinois à l’initiative de la plate-forme WeChat. ByteDance ne souhaite provisoirement pas confirmer ces chiffres.

La société-mère de TikTok est ciblée dans plusieurs pays occidentaux, après que l’entreprise a admis que certains de ses employés ont eu accès aux données d’utilisateurs américains et européens. Toujours plus de gouvernements et de parlements, y compris chez nous, interdisent l’appli sur les appareils de fonction de leur personnel par crainte de vol de données et d’espionnage.

Ces allégations n’ont donc temporairement que peu d’impact sur le chiffre d’affaires de la société-mère de TikTok, même si après l’Inde, il y a à présent aussi la menace d’une interdiction générale aux Etats-Unis. L’appli compte plus de 150 millions d’utilisateurs mensuels aux Etats-Unis.