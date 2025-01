TikTok envisagerait un blocus complet de son appli aux Etats-Unis

TikTok se prépare à désactiver complètement ce dimanche l’appli vidéo populaire pour les utilisateurs aux Etats-Unis. Voilà ce que révèle le site internet généralement bien au courant, The Information, sur la base des dires d’initiés. Cela signifierait que la plateforme de média social irait plus loin que ce que prescrit une nouvelle loi américaine. Cette dernière interdirait en effet uniquement les nouveaux téléchargements de TikTok aux Etats-Unis, alors que l’appli resterait disponible pour les utilisateurs existants pendant un certain temps encore.

La Cour Suprême des Etats-Unis examine actuellement les objections de la plateforme de média social à une loi obligeant la société mère chinoise ByteDance à revendre ses activités américaines. Si ByteDance refuse, une interdiction pourrait en résulter. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur dimanche. Non seulement les nouveaux téléchargements ne seront plus possibles à partir de ce moment, mais les mises à jour deviendront également malaisées au fil du temps.

Message émergent

Or selon le site The Information, TikTok prévoit désormais d’afficher un message émergent chez les personnes qui ouvrent l’appli aux Etats-Unis. On y trouverait une référence à un site web contenant des informations sur l’interdiction. TikTok compte aux Etats-Unis quelque 170 millions d’utilisateurs, qui n’auraient plus accès à la plateforme.