TikTok prépare une garantie, selon laquelle les données de l’UE ne sont pas transférées en Chine

L’appli de vidéos populaire TikTok envisage en Europe un moyen de garantir que les données des utilisateurs n’aboutissent pas en Chine. La plate-forme de médias sociaux réagit ainsi à l’action de la Commission européenne et du Parlement européen entre autres, en vue de bannir l’appli des appareils de fonction de leur personnel.

TikTok est la propriété de la firme technologique chinoise ByteDance et est dans la ligne de mire depuis que l’entreprise a reconnu que certains de ses collaborateurs avaient accès aux données des utilisateurs américains et européens. Toujours plus de gouvernements et de parlements interdisent TikTok sur les téléphones de fonction et autres appareils professionnels de leur personnel par crainte de vol de données et d’espionnage.

Theo Bertram, vice-président de la politique publique européenne chez TikTok, reconnaît qu’il y a au sein des gouvernements occidentaux de ‘réelles préoccupations’ à propos de la Chine: ‘Je pense qu’une plus importante obligation pèse sur nos épaules en vue de démontrer comment nous protégeons les données des utilisateurs.’

Trois nouveaux centres de données

Selon lui, TikTok agira par conséquent en Europe de la même manière qu’aux Etats-Unis. Dans ce dernier pays, où l’appli TikTok n’est du reste plus non plus autorisée sur les téléphones mobiles et les tablettes de nombreux fonctionnaires, un accord spécial a été conclu avec Oracle. Cette entreprise veille à ce que les données des utilisateurs américains soient stockées sur des serveurs installés aux Etats-Unis et ne sortent pas du pays.

‘Nous préparons trois nouveaux centres de données et allons aussi collaborer avec un partenaire’, explique Bertram à propos de l’approche de son entreprise en Europe, sans cependant citer le nom du partenaire et sans entrer dans les détails. TikTok possède 150 millions d’utilisateurs environ en Europe, dont 25 millions en Grande-Bretagne. L’appli est utilisée par plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde.