Apple envisage le salut du métavers dans la technologie Pixar

Apple croit encore et toujours à l’émergence du métavers: il n’y a plus, selon la firme, qu’à trouver les développeurs prêts à créer des mondes 3D intéressants. Pour faciliter ce processus, le géant technologique examine une technologie de développement initialement conçue par le studio d’animation Pixar.

Si vous souhaitez, avec le Vision Pro, lancer l’un des casques les plus chers du marché, vous devez évidemment avoir une foi inébranlable dans l’avenir du métavers. Alors même que le reste du monde semble en faire progressivement son deuil. Mais Apple, elle, paraît savoir où se situent les priorités: s’assurer que quelqu’un crée de somptueux mondes virtuels qui attireront à terme les utilisateurs vers le domaine numérique et le… casque du géant technologique.

Pour faciliter les choses, Apple est en train d’accomplir des pas dans le monde de la création de contenus 3D. Non pas en tant qu’acteur, mais bien en aidant à développer une technologie pour simplifier la vie des tiers. Faites donc connaissance avec Universal Scene Description (USD), une technologie qui devrait faciliter nettement la création de mondes 3D.

Initialement de Pixar

USD était initialement une création de Pixar, le studio d’animation bien connu qui entretient un lien historique avec Apple: le regretté fondateur Steve Jobs, alors exilé de l’entreprise, transforma en 1985 un département de Lucasfilm en un studio d’animation informatique qu’il continua de diriger jusqu’à sa vente à Disney en 2006. Pour rationaliser son processus de production, Pixar mit au point USD comme format de fichier pour les scènes 3D.

La réalisation de contenus tridimensionnesl implique de générer, de stocker et de transférer de grandes quantités de données appelées ‘descriptif de scène’. Tout est regroupé dans un même pack de données d’animation, d’éclairage, d’ombrage et de rendu. Or les composants traités dans divers progiciels ne parlaient pas encore vraiment un ‘langage’ commun. Universal Scene Description devrait à présent changer cela.

Langage commun

Dans ce but, des alliances industrielles ont bien entendu été conçues. Apple a par conséquent lancé The Alliance for OpenUSD, un ensemble dont font aussi partie Pixar, Adobe, Autodesk et Nvidia, en vue d’arriver à une norme plus détaillée, développée à partir du standard USD que Pixar a lancé en open source en 2016. Voilà qui devrait permettre aux spécialistes de différentes branches du processus créatif de travailler simultanément au même projet ou à la même scène 3D. Des productions d’animation, jeux, applications VR et futurs lieux métavers devraient ainsi être créés plus facilement. Et il pourrait peut-être même y avoir quelque chose de pertinent à voir à l’intérieur du Vision Pro au moment où Apple – probablement début de l’année prochaine – lancera son casque sur le marché.