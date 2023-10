Un consortium franco-allemand construira le premier ordinateur exascale européen

Un consortium dirigé par Eviden du groupe Atos et la société d’informatique quantique ParTec va fabriquer le premier ordinateur ‘exascale’ européen.

EuroHPC a attribué le contrat pour son tout nouveau superordinateur, Jupiter, au groupe franco-allemand. Il s’agira là du premier supercalculateur dit ‘exascale’ en Europe. Ce sera un ordinateur doté d’une puissance de calcul d’au moins un exaflop, soit mille pétaflops. Cela correspond approximativement à la puissance de calcul de 10 millions d’ordinateurs de bureau ‘normaux’. Le supercalculateur sera géré par le Jülich Supercomputing Center en Allemagne et disposera d’un budget total de projets de 500 millions d’euros.

Jupiter embarquera des GPU et des CPU de Nvidia et SiPearl et devrait être capable d’effectuer un billion de calculs par seconde. Voilà qui devrait générer des percées scientifiques et technologiques. L’ordinateur a été principalement conçu pour faire face à des calculs intensifs et à des simulations d’IA pour la science et l’industrie.

L’UE mise depuis un certain temps déjà sur ses capacités de supercalculateurs. Par l’intermédiaire de l’organisation EuroHPC, elle planifie des centres en Allemagne et en France, et dispose d’un hub à Barcelone où des scientifiques développent des algorithmes spécifiques pour les superordinateurs. EuroHPC possède actuellement cinq superordinateurs opérationnels, dont Lumi, en Finlande, est le plus rapide avec ses 375 pétaflops.