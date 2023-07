L’Europe lance un projet en vue de tirer le meilleur parti des superordinateurs

Le groupe européen des superordinateurs introduit un nouveau projet baptisé Inno4scale et destiné à éditer des logiciels spécifiques pour les systèmes appelés ‘exascale’.

Le High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) européen a entamé un projet destiné à développer des logiciels spécifiques pour les superordinateurs. L’objectif est de tirer ainsi davantage de performances de ces derniers. L’une des choses que ce projet, appelé Inno4scale, devra faire, c’est concevoir de nouveaux algorithmes qui exploiteront de manière plus efficiente la puissance de calcul disponible.

Les superordinateurs ou ‘high performance computers’ (HPC) sont nettement plus puissants et rapides que les ordinateurs classiques et sont surtout utilisés dans la recherche. En Belgique, on en trouve dans les universités de Gand et de Louvain, mais aussi plus récemment de Charleroi.

L’UE voit un avenir dans la technologie et envisage des centres EuroHPC en Allemagne et en France. Ces ordinateurs auront cependant besoin d’une architecture spécifique, afin de fournir leur plein potentiel. Ino4scale bénéficie à présent de l’UE d’un budget de 5 millions d’euros en vue de mettre au point les meilleurs algorithmes pour ce qu’on appelle les ordinateurs ‘exascale’. Le projet est basé au Barcelona Supercomputing Centre. Toute personne ayant une proposition d’algorithme innovant a jusqu’en septembre pour la soumettre.