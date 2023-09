Tesla démarre son propre superordinateur

Le superordinateur Dojo, introduit cette semaine, se compose d’un cluster de 10.000 GPU H100, les puces d’IA de Nvidia très convoitées pour l’apprentissage machine. L’objectif est de pouvoir construire plus rapidement des voitures entièrement autonomes.

Le superordinateur Dojo a été mis en ligne cette semaine et doit traiter la grande quantité de données collectées par Tesla dans son parc automobile. Le constructeur automobile espère ainsi progresser rapidement dans la réalisation d’une voiture entièrement autonome. Un tel système de conduite autonome est l’objectif de Tesla depuis des années, mais les appareils ne sont à présent pas encore véritablement autonomes.

Tesla investira 1 milliard de dollars cette année pour construire entièrement cet ordinateur Dojo, selon son CEO Elon Musk en juillet. Le superordinateur existe depuis un certain temps et comprend entre autres des puces D1, conçues par Tesla elle-même, et a été étendu au fil des ans avec diverses puces d’IA de Nvidia, dont l’A100.

Mais il existe désormais une puissance de calcul gigantesque, sous la forme de 10.000 puces H100 de Nvidia. Il s’agit des nouvelles puces d’IA du géant des puces, qui sont actuellement très demandées pour alimenter de grands projets d’apprentissage machine. Le cluster IA vaudrait plus de 300 millions de dollars et aurait une capacité de travail comparable aux superordinateurs les plus puissants actuellement présents dans les universités publiques et autres organisations. Selon Tim Zaman, qui gère l’infrastructure IA chez Tesla, l’ensemble du cluster se trouve sur site chez Tesla même et n’est donc pas hébergé dans le cloud.