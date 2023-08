Tesla envisagerait de construire ses propres centres de données

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla semble vouloir concevoir et ériger ses propres centres de données. Entre-temps, l’entreprise recherche dans ce but du personnel qualifié, selon le site web The Register.

C’est ainsi que chez Tesla, il y a actuellement un poste vacant pour un Senior Engineering Program Manager, Data Centers. Depuis son bureau situé à Austin au Texas, cette personne serait chargée de superviser la construction des centres de données de Tesla, ‘du stade du concept jusqu’à celui du lancement’.

Superordinateur

Tesla recherche tout spécialement des candidats possédant de l’expérience technique dans la conception de centres de données, les systèmes d’infrastructures et la technologie de distribution. La préférence sera accordée aux candidats titulaires d’un Bachelor of Science en mécanique, en construction et en électro-technique notamment. Une expérience avec les instances de réglementation en vue de faire démarrer des projets de construction est également un plus.

On ignore pourquoi l’entreprise du milliardaire Elon Musk choisit de bâtir elle-même des centres de données. Ce qu’on sait par contre, c’est que le constructeur automobile planche sur un superordinateur en vue de développer un logiciel de conduite autonome et qu’à cette fin, elle a déjà utilisé une machine équipée de 5.760 GPU. En raison de l’importante production thermique de ce type de matériel, les centres de données conventionnels ne sont pas toujours adaptés. Voilà qui pourrait expliquer pourquoi Tesla entend développer ses propres centres de données que la firme n’hésite pas à qualifier ‘de premiers du genre’.

Données télémétriques

Une autre raison évidente pour laquelle Tesla a besoin de plus de centres de données, c’est que ses véhicules sont bourrés d’ordinateurs qui transfèrent par exemple une foule de données télémétriques. Le constructeur automobile propose en outre plusieurs services en ligne. La forte envie de Tesla de posséder ses propres centres de données ressort également du fait qu’elle aurait, d’après les rumeurs, commencé à utiliser des centres de données rendus superflus suite aux réorganisations du service de messagerie X (ex-Twitter, une autre entreprise d’Elon Musk).

