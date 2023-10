Lenovo ouvre un nouveau centre d’innovations à Budapest

Le géant technologique Lenovo a transféré son centre d’innovations européen, spécialisé dans le HPC et l’IA, vers son site de production situé près de la capitale hongroise, Budapest. Depuis ce dernier, l’entreprise souhaite permettre à ses clients d’accéder plus facilement à ses solutions, notamment pour les infrastructures d’alimentation électrique et de refroidissement.

Les Lenovo Innovation Centers permettent aux clients potentiels de tester de nouvelles solutions en matière de centres de données en temps réel, avant de les acheter. L’installation de Budapest leur donnera l’opportunité de tester des solutions développées avec des partenaires tels qu’Intel, AMD et Nvidia.

Il s’agit également de la première installation de test et de démonstration de refroidissement liquide de Lenovo en Europe. De plus, le nouveau centre offrira une capacité accrue, lui permettant d’héberger jusqu’à cinquante pour cent de preuves de concept clients supplémentaires chaque année.

Approche commune

‘Ce nouveau centre d’innovation facilitera une approche collaborative pour la création de solutions d’infrastructure’, déclare Per Overgaard, CTO de l’Infrastructure Solutions Group EMEA de Lenovo. ‘Cela permettra à nos clients de tester plus précisément leurs charges de travail sur les toutes dernières technologies, afin de générer des solutions sur base des configurations requises exactes.’

Selon Lenovo, le site de production européen lui-même a été construit dès le départ dans un souci de durabilité. Depuis l’ouverture, l’isolation du bâtiment a été renforcée, et l’utilisation de la chaleur résiduelle du compresseur d’air optimisée. En attendant, la deuxième phase d’installation de panneaux solaires est en cours.