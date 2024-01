Google plancherait sur une version payante du chatbot Bard

Google semble préparer une mise à niveau de son logiciel Bard. Elle s’appellerait ‘Bard Advanced’ et serait distribuée via un abonnement payant.

Voilà ce que révèle le développeur Dylan Roussel dans un communiqué posté sur le réseau social X/Twitter. Il se base sur des informations trouvées dans la documentation de Google. Selon Roussel, le nouveau Bard utiliserait Gemini Ultra, l’un des grands modèles de langage (llm) de Google. Cela signifierait, entre autres, que Bard Advanced a été mis à niveau à partir du premier Bard, qui tourne sur le llm Gemini Pro.

Bard est la réponse de Google à ChatGPT. Le chatbot, formé via l’IA générative, avait été annoncé au début de l’année dernière, et Google souhaite désormais l’intégrer dans ses services les plus populaires, tels que Gmail et YouTube. La version avancée, elle, nécessiterait un abonnement via Google One, le service de stockage cloud payant de Google. C’est ce qu’un autre développeur, Bedros Pamboukian, a découvert dans la documentation de Google.