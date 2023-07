Bard, le rival de ChatGPT de Google, à présent aussi disponible en Belgique

Suite à une importante mise à jour du chatbot linguistique Bard, dans plus de 40 langues, le concurrent de ChatGPT de Google est désormais aussi disponible pour les utilisateurs belges, en français et en néerlandais. Parmi les autres nouveautés mondiales apportées au système, citons l’expression vocale et la possibilité d’utiliser des images dans les invites.

Pour combler l’écart avec le concurrent ChatGPT, Google a lancé aujourd’hui une importante mise à jour de son propre chatbot linguistique Bard. Plus important encore, c’est sa disponibilité dans plus de 40 langues et dans de nouveaux pays dans le monde, dont la Belgique avec le français et le néerlandais.

De nouvelles fonctionnalités ont en outre été intégrées à Bard au niveau mondial. Les utilisateurs peuvent désormais demander par exemple que leur invite soit lue par une voix automatisée, qui parle à présent 40 langues différentes. Les clavardages peuvent être épinglés et renommés. Le code informatique généré par Bard, tel que le langage de script Python, peut être exporté vers davantage d’applications différentes. Les commentaires de Bard peuvent également être facilement partagés avec d’autres.

Quelques nouvelles fonctionnalités pratiques

Une nouvelle fonctionnalité que les utilisateurs apprécieront peut-être à sa juste valeur, c’est la possibilité d’adapter rapidement les textes produits par Bard au niveau du ton et du style. Cinq options par défaut sont prévues: simple, long, court, professionnel ou informel. Autre nouvel atout: des illustrations peuvent être utilisées dans les instructions avec lesquelles Bard génère des textes. A partir de l’application Lens de Google, des images peuvent être ajoutées à l’invite, lesquelles sont alors analysées par Bard. Ces deux options sophistiquées n’existent provisoirement encore qu’en anglais.

Menace existentielle

Les chatbots linguistiques comme ChatGPT représentent une menace existentielle possible pour les moteurs de recherche, qui sont après une trentaine d’années encore et toujours le principal moyen pour les utilisateurs de tirer des informations d’internet. Pour Google, c’est d’autant plus urgent: sur les 297,81 milliards de dollars de chiffre d’affaires (266,75 milliards d’euros) que l’entreprise a enregistrés, 162,45 milliards de dollars (145,53 milliards d’euros) provenaient de publicités accompagnant les résultats de recherche de Google. L’injection de modèles linguistiques va aussi de nouveau nettement accroître la lutte concurrentielle entre Google et Microsoft. A Redmond, on a à cet égard récemment investi dans le producteur de ChatGPT, OpenAI, une somme estimée à quelque 29 milliards de dollars (26 milliards d’euros). ChatGPT est de ce fait intégré à présent entre autres dans le moteur de recherche Bing de Microsoft et dans le logiciel de productivité Microsoft 365.