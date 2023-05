Google n’introduit temporairement pas son AI-chatrobot Bard dans l’Union européenne

Le géant technologique Google a lancé son robot de clavardage IA Bard dans 180 pays, mais nulle part encore au sein de l’Union européenne. Voilà ce qui ressort de la liste des pays figurant sur la page de support. De plus, Bard ne fonctionne actuellement qu’en anglais.

Le directeur de Google, Sundar Pichai, a expliqué que l’objectif était bel et bien de lancer Bard dans les pays de l’UE. Pour le retard, il a fait référence à ‘une combinaison de facteurs’: ‘Dans le cas d’un produit comme Bard, nous voulons correctement nous adapter aux conditions locales et tout faire comme il se doit.’ La réglementation semble donc jouer un rôle.

‘AI Act’

L’Union européenne est sur le point de devenir le premier acteur mondial à adopter un cadre réglementaire pour l’intelligence artificielle. Hier jeudi, le Parlement européen a fixé son point de départ avant de négocier avec les pays membres et la Commission européenne. Au projet de ce qu’on appelle l’AI Act, il a ajouté des obligations supplémentaires pour l’IA générative, capable de créer par elle-même des textes, des images et d’autres contenus.

Bard est la réponse de Google à ChatGPT d’OpenAI. Google a déjà mis le robot à la disposition d’un groupe restreint d’utilisateurs aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Dans un entretien avec des journalistes, Pichai s’est défendu contre l’image d’une course opposant son entreprise à OpenAI ou à Microsoft en matière d’IA. ‘Nous ne pensons qu’à une seule course, à savoir celle de bien faire’, a déclaré le PDG.