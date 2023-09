Le chatbot Bard de Google va être intégré à Gmail et YouTube

Le concurrent de ChatGPT de Google, Bard, n’est disponible en Belgique que depuis cet été et fait déjà l’objet de changements majeurs. L’IA conversationnelle sera intégrée à différents services de Google et recevra de nombreuses mises à jour.

Google a annoncé une mise à jour majeure pour Bard, rendant l’assistant linguistique également disponible sur des services tels que Gmail, YouTube, Google Docs et d’autres applis. Les ajouts, que Google appelle ‘Bard Extensions’, devraient principalement aider le chatbot à s’améliorer en termes de précision et de fonctions collaboratives.

Planifier les city trips

La plupart d’entre en ont déjà fait l’expérience: se réunir pendant des heures sans même pouvoir planifier le city trip parfait. Alors qu’en réalité, on a juste envie de partir. C’est là par exemple que le ‘nouveau’ Bard doit jouer un rôle plus important. Après la mise à jour annoncée par Google, Bard devrait être capable de puiser les disponibilités de tous les participants à partir de Gmail, de rechercher des informations sur les hôtels et les vols, de tracer le trajet vers l’aéroport et de sélectionner des vidéos YouTube parmi les activités les plus importantes offertes par la ville concernée. Bref, tout ce à quoi vous avez passé plein d’heures jusqu’à présent.

En outre, vous pourrez simplement orienter vers Bard cet/cette ami/amie qui a plein de questions à poser. Vous partagerez la conversation avec Bard via un lien public, alors que d’autres pourront reprendre là où vous en étiez resté. Ou en revenir à quelque chose dont vous et Bard avez déjà discuté. Désormais, si vous n’êtes pas sûr du raisonnement de Bard, vous pourrez simplement cliquer sur l’icône G et indiquer sur quoi vous souhaitez recevoir plus d’informations. Bard tentera ensuite de justifier ses réponses avec des informations trouvées sur le web. Pour des questions, quelles qu’elles soient, vous vous tournerez désormais vers Bard!

Bard grandit

L’assistant linguistique basé sur l’IA de Google n’a été lancé qu’en février de cette année. Le nouveau venu Bard devait surtout être capable de faire pression sur ChatGPT d’OpenAI et de ramener Google dans la course à l’intelligence artificielle. Depuis février, le lancement de Bard, développé sur le modèle de langage LaMDA de Google, ne s’est pas vraiment déroulé sans heurts. Cet été, le chatbot est – enfin – arrivé en Belgique et a soudain pu parler français et néerlandais. Google a en fait enseigné à Bard 40 langues supplémentaires. À peine deux mois plus tard, Bard se retrouve à nouveau confronté à de nombreux changements prometteurs.