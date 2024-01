Unity licencie 1.800 employés supplémentaires

Le créateur d’un moteur de jeu se sépare à nouveau d’un quart de son personnel, après trois phases de licenciements l’année dernière.

L’année démarre difficilement pour Unity Technologies. L’entreprise annonce qu’elle va licencier 1.800 personnes supplémentaires, soit 25 pour cent de ses effectifs. Ces pertes d’emploi interviennent après trois autres vagues de licenciements en 2023, au cours desquelles plus d’un millier de personnes ont déjà été remerciées.

Unity fabrique l’un des moteurs de jeu les plus populaires au monde. Le logiciel est utilisé par d’autres firmes pour créer leurs jeux vidéo, mais il est également bien connu dans le secteur de l’animation par exemple. Unity ne réalise cependant aucun profit. L’entreprise est entrée à la Bourse en 2022 et avait cette année-là réalisé un chiffre d’affaires d’1,3 milliard de dollars, mais il n’en resta donc pas grand-chose en fin de compte. Une tentative de changer radicalement le modèle économique vers une formule d’abonnement fut très mal accueillie par les clients et fit également perdre confiance à de nombreux développeurs en l’entreprise.