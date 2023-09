Le fabricant de moteurs de jeu Unity semble faire marche arrière suite aux critiques visant son système tarifaire

Unity, la firme à l’origine du logiciel populaire sur lequel reposent toute une série de jeux (principalement plus modestes), a connu un week-end difficile. L’entreprise a en effet été inondée de critiques après avoir annoncé un nouveau système de tarification.

Dans un bref communiqué, Unity s’est excusée pour la ‘confusion’ survenue suite à des annonces précédentes. L’entreprise promet davantage d’explications ultérieurement cette semaine. Unity est à l’origine d’un moteur, à savoir un logiciel utilisé par les développeurs pour créer des jeux. Selon des rapports datant de 2022, l’Unity Engine est à la base d’environ 750.000 jeux, dont des titres populaires tels que ‘Among Us’ et ‘Cuphead’.

Les problèmes sont apparus au milieu de la semaine dernière, lorsqu’Unity a annoncé sa nouvelle politique ‘Runtime Fee’. Dans le cadre de ce nouveau système, les développeurs devront payer pour chaque installation d’un jeu créé avec l’Unity Engine. Globalement, le système a suscité pas mal de confusion, car il était question de savoir s’il inclurait les réinstallations ou les installations sur différents appareils à partir du même compte Steam, par exemple.

Cependant, le consensus général semblait être qu’il s’agissait d’une très mauvaise nouvelle pour les créateurs indépendants, pour la plupart de petite taille, qui utilisent Unity et qui, en fin de compte, n’ont pas grand-chose à gagner d’un tel jeu. Reste à savoir également si ces adaptations sont conformes aux propres conditions d’utilisation d’Unity. Les critères de Runtime Fee prévoient qu’un jeu devrait avoir été installé 200.000 fois et avoir généré 200.000 dollars de revenus au cours des mois précédents. Selon Unity même, la grande majorité des clients n’en font pas partie. La politique est actuellement en cours d’ajustement, selon Unity dans un communiqué, même si on ne sait pas encore clairement comment.