Sonos annonce des licenciements

Le fabricant de haut-parleurs et d’autres équipements multimédias Sonos annonce qu’il est forcé de se séparer de 7% de son personnel, afin de réaliser des économies. Il serait question de quelque 130 emplois.

Dans un communiqué, l’entreprise déclare que la situation économique est difficile pour le moment et que des mesures s’avèrent nécessaires pour demeurer rentable. Parmi ces mesures, on trouve entre autres la réduction de la surface des bureaux et la ‘réévaluation de certains programmes’, mais aussi le licenciement d’une partie des effectifs.

Sonos envisage de réduire son personnel de 7%, ce qui représente 130 emplois. Il ne s’agit pas là de la première grande phase de licenciements au sein de l’entreprise depuis 2020, lorsqu’à cause de la pandémie, 12% environ de son personnel avait été remercié. Sonos est active sur le marché en évolution rapide des haut-parleurs intelligents, où elle doit concurrencer aujourd’hui notamment des géants technologiques comme Apple et Google. Elle a du reste récemment gagné un procès intenté à Google, ce qui lui a permis d’engranger des rentrées supplémentaires.