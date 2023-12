La structure des coûts contraint Spotify à effectuer de nombreux licenciements

Spotify entend licencier 17 pour cent de ses employés. Le CEO Daniek Ek évoque un capital plus cher, même si l’entreprise peut s’enorgueillir de davantage d’auditeurs et de meilleurs chiffres.

Le diffuseur musical Spotify occupait 9.241 employés en septembre. Cela signifie que la vague de licenciements entraînerait la perte de quelque 1.571 emplois. Dans un communiqué, Ek remercie les personnes concernées pour leur travail, mais fait également passer le message, selon lequel les licenciements sont nécessaires pour atteindre les objectifs financiers.

Plus d’utilisateurs, tarifs plus élevés

Cependant, Spotify ne s’en sort pas mal. Fin octobre, l’entreprise annonçait en effet compter 574 millions d’utilisateurs mensuels, contre 551 millions un an plus tôt. Le bénéfice trimestriel s’est élevé à 32 millions d’euros, même si les trimestres précédents aient été déficitaires sur le plan opérationnel.

Dans le même temps, le prix de l’abonnement a augmenté l’an dernier, et l’entreprise a déjà supprimé 200 emplois dans la division podcast cette année, alors que six pour cent de son personnel a été licencié au début de 2023.

Dans son message adressé au personnel, Ek explique que le capital coûte aujourd’hui beaucoup plus cher. En 2020 et 2021, le capital était nettement meilleur marché, ce qui a entraîné une expansion significative des équipes, du marketing et de nouvelles activités. Aujourd’hui, la situation est différente et, selon Ek, l’entreprise a une structure de coûts excessive. Les coûts d’exploitation actuels sont trop élevés.

Les effectifs de Spotify ont triplé depuis 2020. A cette époque, l’entreprise employait 3.651 personnes. En 2022, ce nombre était passé à 8.359. La donnée la plus récente en la matière, datant de septembre 2023, fait état de 9.241 employés. Avec cette vague de licenciements, Spotify retrouverait le nombre d’employés qu’elle avait il y a deux ans.