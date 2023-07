Spotify augmente ses tarifs en Belgique

Le prix des abonnements à la plateforme de streaming Spotify a augmenté de un à deux euros par mois, selon la formule sélectionnée, a annoncé la société suédoise.

Les abonnements individuels et abonnements pour étudiant coûtent désormais un euro de plus, atteignant respectivement 10,99 euros et 5,99 euros par mois. L’abonnement duo est quant à lui plus cher de deux euros, atteignant 14,99 euros par mois. La formule famille, autorisant jusqu’à six comptes, voit elle aussi son prix augmenter de deux euros, coûtant désormais 17,99 euros par mois.

Ces augmentations de prix concernent 50 pays. La plateforme suédoise justifie ces augmentations par la nécessité de “continuer à innover”.

Pas encore de HiFi Spotify

Il est singulier que Spotify n’associe pas directement les augmentations de prix avec le très attendu abonnement HiFi. Cette formule, qui serait en préparation depuis plus de deux années, devrait offrir une qualité sonore haute résolution au moins aussi bonne qu’un CD musical. Chez le concurrent Apple Music, une grande partie du catalogue est déjà disponible dans cette qualité supérieure (Apple l’appelle ‘Lossless’), et toujours plus de pistes offrent aussi un support Dolby Atmos pour une audio spatiale. Chez Apple, les prix sont de 10,99 euros par mois pour un abonnement individuel et de 16,99 euros par mois pour une famille se composant de six personnes maximum.

Chez Spotify, une famille paie donc actuellement un euro de plus par mois pour une qualité sonore moindre. Et le concurrent Tidal, qui ne diffuse que la qualité HiFi, est avec un prix de 9,99 euros par mois également moins cher (abonnement individuel), même s’il nous faut ajouter ici que le catalogue Tidal est quelque peu plus limité que celui de Spotify. Quoi qu’il en soit, il nous semblerait déraisonnable que Spotify reporte (beaucoup) plus longtemps encore l’introduction de sa technologie HiFi.